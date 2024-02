Ormai ci siamo, questo weekend si riaccendono i motori e ricomincia la Formula Uno. Dopo la vittoria del Mondiale per tre volte consecutive di Max Verstappen, ora siamo pronti a vedere nuove battaglie in pista sperando in gare entusiasmanti e sperando anche di vedere emergere la Ferrari proprio come i vecchi tempi, questa volta con Charles LeClerc e Carlos Sainz.

Senza ombra di dubbio, la Formula Uno è sicuramente uno sport poco seguito e di sicuro meno di sport più conosciuti come lo sono il calcio o il tennis. Spesso viene visto come un mondo inavvicinabile e si pensa che il tempio dell’alta velocità sia aperto solo a pochi eletti. Tuttavia, grazie a Netflix si è arrivati a capire che non è così ed il colosso di streaming ci ha dato la possibilità di conoscere al meglio questo mondo che da fuori sembra dorato e perfetto, ma in realtà non lo è. Netflix continua ad essere sempre più sulla cresta dell’onda poiché il suo obiettivo è quello di avere un numero sempre maggiore di abbonati, a maggior ragione dopo il down vissuto negli anni passati.

Così hanno deciso di dedicarsi in modo approfondito al mondo dello sport dando spazio a nuovi documentari e nuove docuserie. Tra questi troviamo Formula 1: Drive to Survive che ormai è già giunto alla sua sesta stagione. E mentre sulla piattaforma di streaming fa il suo capitolo il tanto atteso sesto capitolo dove possiamo seguire lo scorso campionato con confessioni importanti come quella di Lewis Hamilton ed i suoi dubbi sulla monoposto Mercedes (ed infatti dal 2025 lascerà la Mercedes per approdare alla Ferrari) la domanda è solo una: ci sarà un ulteriore capitolo oppure no? Formula Uno: Drive to Survive si trova fisso al quinto posto della top ten dei titoli più visti in Italia e non solo. Dopo i dieci episodi appena usciti ce ne saranno altri, oppure questi saranno gli ultimi?

Formula Uno – Drive to Survive

Ebbene per i fan della serie ci sono ottime notizie. Visto l’eccellente riscontro sia da parte del pubblico sia da parte della critica si è deciso di rinnovare Formula Uno: Drive to Survive anche per una settima stagione ed, anzi, possiamo già dire di più perché la produzione della settima stagione è già iniziata. In questi giorni, infatti, sono andati in scena i test pre stagione in Bahrain e le telecamere di Netflix erano già presenti nel paddock e saranno pronte a seguire i piloti e gli staff per tutti i gran premi in giro per il mondo. Il primo appuntamento sarà, appunto, questo weekend con il Gran Premio del Bahrain per poi concludere il tutto l’8 dicembre con il Gran Premio di Abu Dhabi.

Ci aspettano dieci mesi ricchi di suspence, di momenti emozionanti, di lotte e di battaglie. Dieci mesi che saranno ripresi dalle telecamere di Netflix pronto a regalarci un nuovo capitolo di Formula Uno: Drive to Survive che, con ogni probabilità, arriverà sulla piattaforma di streaming il prossimo anno, per l’inizio del 2025, sulla falsa riga dei capitoli precedenti e sempre con dieci episodi. Inutile dirlo, i fan non vedono l’ora di scoprire nuovi retroscena sul dietro le quinte di questo sport che, giorno dopo giorno, sta conquistando il cuore di sempre più persone.

E tu sei un fan della Formula Uno? Hai seguito Formula Uno: Drive to Survive? Ti aspettiamo nei commenti!