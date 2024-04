“Fortnigh“, il nuovo singolo di Taylor Swift insieme a Post Malone è estratto dall’album “The tortured poets department”, sicuramente tra le uscite musicali più attese del 2024.

“Fortnight”, termine inglese arcaico che significa “quattordici notti”, serve a sottolineare il legame con le tracce dell’album e con l’ex fidanzato di Taylor Swift che, come il termine sopra citato, è originario dell’Inghilterra, Joe Alwyn, attore con cui lei è stata fidanzata dal 2016 all’aprile 2023.

Secondo altre interpretazioni, invece, il pezzo potrebbe fare riferimento a Matty Healy, il cantante dei The 1975, anch’egli britannico e con cui ha avuto una relazione di breve durata nel 2023.

Il significato di “Fortnight” di Taylor Swift

Il significato di “Fortnight” di Taylor Swift e Post Malone è da leggere anche nella chiave dell’intero album “The tortured poets department”, che per ammissione della stessa artista è una raccolta di testi tormentati scritti negli ultimi anni:

“È un’antologia di opere inedite che riflettono eventi, opinioni e sentimenti di un momento fugace e fatalista, sensazionale e doloroso in egual misura. Questo periodo della vita dell’autore è ormai concluso, il capitolo è stato chiuso. Non c’è nulla da vendicare, non ci sono conti da regolare una volta che le ferite si sono rimarginate. E, riflettendoci meglio, un buon numero di esse si sono rivelate autoinflitte. Chi scrive è fermamente convinto che le nostre lacrime diventino sacre sotto forma di inchiostro su una pagina. Una volta che abbiamo raccontato la nostra storia più triste, possiamo liberarcene”.

Come molte altre canzoni dell’album quindi Fortnight parla di sofferenza, e nello specifico di sofferenza per amore. Un amore, in questo caso, durato due settimane che ora si è trasformato in una convivenza tra vicini di casa, in cui al limite si parla del meteo.

Gli strascichi di questo amore, probabilmente proprio un tradimento tra vicini di casa, sono tuttora presenti nella testa e nel cuore dell’io lirico della canzone, ancora innamorato. “I love you, it’s ruining my life”, non a caso, è scritto nel retro della copertina dell’album a conferma di quanto i versi siano centrali nel progetto. Il “lui” della canzone, però, ha deciso di stare con la moglie, la quale viene descritta solo mentre innaffia i fiori, un’immagine che suggerisce l’atto di prendersi cura di qualcosa.

La traduzione di “Fortnight” di Taylor Swift

Avrebbero dovuto mandarmi via

Ma si sono dimenticati di venirmi a prendere

Ero un’alcolizzata funzionale

Finché nessuno ha notato la mia nuova estetica

Tutto questo per dire, spero tu stia bene

Ma sei il motivo

E qui non c’è nessuno da incolpare

Ma cosa dici del tuo silenzioso tradimento?

E per due settimane lì, correvamo sempre

Finché ora tu a volte mi chiedi del meteo

Ora che siete nel mio cortile, diventati buoni vicini

Tua moglie innaffia i fiori, voglio ucciderla

Tutte le mie mattine sono lunedì bloccati in un febbraio senza fine

Ho vissuto il miracolo, sono passata alla droga, gli effetti sono stati temporanei

E ti amo, mi sta rovinando la vita

Ti amo, mi sta rovinando la vita

Ti ho toccato solo per due settimane

Ti ho toccato, ma ti ho toccato

E per due settimane lì, correvamo sempre

Finché ora tu a volte mi chiedi del meteo

Ora che siete nel mio cortile, diventati buoni vicini

Tua moglie innaffia i fiori, voglio ucciderla

E per due settimane lì, correvamo sempre

Finché a volte vieni e tiri il mio maglione

Ora che siete alla cassetta della posta, diventati buoni vicini di casa

Mio marito mi tradisce, lo voglio uccidere

Ti amo, mi sta rovinando la vita

Ti amo, mi sta rovinando la vita

Ti ho toccato soltanto per due settimane

Ti ho toccato, ti ho toccato

Ti amo, mi sta rovinando la vita

Ti amo, mi sta rovinando la vita

Ti ho toccato soltanto per due settimane

Ti ho toccato, ti ho toccato

Ho pensato di chiamarti, ma non risponderesti

Altre due settimane perse in America

Trasferisciti in Florida, compra la macchina che vuoi (la macchina che vuoi)

Ma non inizierà finché mi toccherai, mi toccherai

Ho pensato di chiamarti, ma non risponderesti

Altre due settimane perse in America

Trasferisciti in Florida, compra la macchina che vuoi (la macchina che vuoi)

Ma non inizierà finché ti toccherò, ti toccherò

