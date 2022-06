Francesco Servidei, meglio conosciuto da tutti come Frah Quintale, è un rapper di Brescia classe 1989. Fin dalla più tenera età, si avvicina al mondo della musica ed a soli 15 anni fonda il duo Fratelli Quintale con cui resta per una decina di anni salvo poi, nel 2016, decidere di intraprendere la carriera una solista. Una carriera che lo ha portato ad essere la voce di brani che sono diventati successi come Le cose sbagliate, Sempre bene, Colpa del vino, Hai visto mai, Nei treni la notte, 8 miliardi di persone fino a Venere e Marte singolo che lo vede duettare con Takagi & Ketra e Marco Mengoni.

Molto amato dal pubblico grazie alle sue canzoni, oggi torna protagonista del mondo musicale. Da oggi, venerdì 10 giugni, infatti, è disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming il suo nuovo singolo dal titolo Nuova Fissa, uno degli estratti di Storia Breve, il nuovo Ep di Quintale composto da quattro canzoni che, insieme, raccontano la stessa storia in un viaggio artistico che segue le fasi della tipica storia d’amore estiva partendo dal colpo di fulmine passando dai momenti felici fino alla necessaria separazione alla fine delle vacanze.

Il significato di Nuova Fissa

Nuova Fissa, il nuovo singolo di Frah Quintale, racconta proprio il primo incontro tra due persone. L’incontro che poi darà inizio ad una storia d’amore estiva. Un incontro avvenuto durante un aperitivo e che ha portato i due a vivere solo sensazioni positive: “Rido perché in fondo con te mi diverto, perché con te il mondo sa meno di inferno, ma quando finisce”. Colpito dall’amore con la famosa freccia di Cupido che lo ha preso proprio in pieno e che sta facendo effetto. Nuova Fissa ha tutte le carte in regola per essere uno dei tormentoni di questa estate soprattutto perché in molti si ritroveranno nelle parole cantate dal rapper di Brescia.

Il rapper Frah Quintale

Nel frattempo, Frah Quintale si prepara a vivere un’estate live ed è pronto per tornare sul palco ed esibirsi per i suoi fan. Il rapper sarà in giro per la nostra Italia ed ha reso note le date del suo Summer Tour 2022:

24 giugno – Lido di Camaiore (LU)

7 luglio – Padova

20 luglio – Roma

3 agosto – Igea Marina

24 agosto – Servigliano (FM)

28 agosto – Catania

3 settembre – Carroponte di Milano

E tu sei un fan di Frah Quintale? Hai già avuto modo di ascoltare la sua Nuova Fissa? Ti aspettiamo nei commenti!