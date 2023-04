Hanno entrambi origini venete e hanno partecipato a XFactor: stiamo parlando di Francesca Michielin e gIANMARIA, i due giovani artisti che hanno collaborato al brano “Disco dance“, disponibile all’ascolto su tutte le piattaforme di streaming musicale a partire proprio da oggi, venerdì 28 aprile 2023 e di cui fra poco analizzeremo il significato e il testo.

La loro unione musicale è stata un’esperienza estremamente positiva per ambedue i cantanti, come affermato in occasione di un’intervista da Francesca Michielin:

“Io e gIANMARIA abbiamo scoperto di essere molto simili e di avere numerosi punti in comune, il che ci ha consentito di entrare sin da subito in sintonia.”

Senza dilungarci oltre, dunque, scopriamo subito il significato e il testo di “Disco dance“.

Significato di “Disco dance”

Per riprendere le parole di gIANMARIA in merito al significato del suo nuovo brano:

“La canzone ha per protagonista una ragazza di nome Viola che rappresenta il mio lato femminile e che desidera solo scappare dalla piccola provincia in cui si trova, ma non riesce a cogliere la giusta occasione per farlo.”

“Disco dance” è dunque un brano riflessivo, incentrato sul bisogno di trovare un posto in cui sentirsi a tutti gli effetti a casa e sulla necessità di imparare a seguire il dettame del “carpe diem“.

Testo della canzone

Viola ha dei segreti, più di qualcuno

a volte nella notte li cerca nelle sue tasche al buio

ma non li dice a nessuno, a nessuno

Viola ha tanti pregi e un lavoro sicuro

suo padre ha una ragazza che va a trovare solo

col buio, e non conosce nessuno

nessuno

È arrivato un altro sabato

mentre tutti gli altri ballano

Viola sta nella sua stanza

e continua a guardare il soffitto e pensare

che è arrivato un altro sabato

mentre tutti gli altri partono

Viola guarda in fondo al letto

per bucare la noia e venire alla vita

Viola non si fida di nessun ragazzo

è incinta di promesse che poi non hanno mai

mantenuto

Viola vuole andare via, via da qua

Viola non si cura più di tanto di com’è

e truccarti ad uno specchio

farlo è dura, non vuole sembrare meglio di com’è

È arrivato un altro sabato

mentre tutti gli altri ballano

Viola sta nella sua stanza

e continua a guardare il soffitto e pensare

che è arrivato un altro sabato

mentre tutti gli altri partono

Viola guarda in fondo al letto

per bucare la noia e venire alla vita

Ma che colpa ne ha

se ha già perso la testa

arrampicarsi sopra un cielo

è impossibile

e continua a parlare coi poster al muro

È arrivato un altro sabato

È arrivato un altro sabato

mentre tutti gli altri ballano

Viola sta nella sua stanza

e continua a guardare il soffitto e pensare

che è arrivato un altro sabato

mentre tutti gli altri partono

Viola guarda in fondo al letto

per bucare la noia e venire alla vita.

–

