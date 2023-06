Uscirà su Prime Video (di cui è una produzione originale) il prossimo 6 luglio: stiamo parlando de “L’estate più calda“, film di produzione tutta italiana di genere commedia/romantico.

Ma che cosa c’entra un’opera di tale tipo con il titolo del qui presente articolo? Beh, il motivo è molto semplice: una delle principali canzoni che costituiscono la colonna sonora ufficiale de “L’estate più calda” è proprio il brano “Fulmini addosso” di Francesca Michielin.

Senza dilungarci oltre, allora, scopriamo subito il significato e il testo di tale canzone.

Significato di “Fulmini addosso”

In perfetta linea con il film al quale fa da soundtrack, “Fulmini addosso” è una canzone incentrata sull’amore, che fa bene all’anima ma che a volte la ferisce anche.

Testo della canzone

Come si fa quando una lacrima fa inciampare?

Scioglie da sola sperando possa evaporare

E forse sei tu che metti la musica ad alto volume

E mi alzi l’umore

Ma tanto ricado di nuovo per una tua frase

Che hai detto male, solito errore

Le previsioni danno mare in tempesta

Il vento e la pioggia, eh

Perché non ridiamo da un po’

Ma tanto alla fine a noi cosa ci importa?

E se scoppierà il temporale possiamo scivolare

Restare in equilibrio

Anche a costo di farci male camminare in verticale

Schiеrando le parole

Mentre ci lanciamo dei fulmini addosso

E prendiamo fuoco per spegnerci dopo qualche sguardo

Siamo la pioggia a dirotto

E possiamo scivolare

Cosa si fa se in un lago si specchia un errore?

Pensare che non ci sia niente che possa far male

E’ solamente una tua illusione ma

Le previsioni danno mare in tempesta

Il vento e la pioggia, eh

Perché non ridiamo da un po’

Ma tanto alla fine a noi cosa ci importa?

E se scoppierà il temporale possiamo scivolare

Restare in equilibrio

Anche a costo di farci male camminare in verticale

Schierando le parole

Mentre ci lanciamo dei fulmini addosso

E prendiamo fuoco per spegnerci dopo qualche sguardo

Siamo la pioggia a dirotto

E possiamo scivolare

Mentre esplode tutto intorno

La notte sembra mezzogiorno

Che ne sai?

Negli errori siamo bravi lo so

A distruggerci nell’acqua

Mentre scambieremo l’alba con il tramonto

Perderemo insieme anche il conto del tempo

Anche se domani finisse già il mondo

Ma tanto alla fine a noi cosa ci importa?

E se scoppierà il temporale possiamo scivolare

Restare in equilibrio

Anche a costo di farci male camminare in verticale

Schierando le parole

Mentre ci lanciamo dei fulmini addosso

E prendiamo fuoco per spegnerci dopo qualche sguardo

Siamo la pioggia a dirotto

E possiamo scivolare.

–

Dopo aver letto il significato e il testo di “Fulmini addosso”, scriveteci nei commenti tutte le vostre impressioni su questa canzone!