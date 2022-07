Francesca Michielin è una cantante di Bassano del Grappa classe 1995. E’ diventata un volto noto dopo aver vinto X Factor nel 2011 e da quel momento è stata protagonista di una carriera in ascesa che l’ha portata ad arrivare al secondo posto al Festival di Sanremo nel 2016 e nel 2021 ed a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest sempre nel 2016.

Voce di brani famosi come Io non abito al mare, L’amore esiste, Nessun grado di separazione, Battito di ciglia, Distratto, Sola fino ai duetti con Fedez sulle note di Magnifico e Chiamami per nome. Ed oggi torna protagonista del mondo musicale. Infatti da oggi, venerdì 1 luglio, è disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming il suo nuovo brano dal titolo Bonsoir. La canzone è stata scritta dalla stessa Michielin con Colapesce e Dario Faini ed ha tutte le carte in regola per diventare uno dei tormentoni dell’estate, da poter ballare e cantare a tutta voce. Un tipico brano leggero, ma per niente banale.

Il significato di Bonsoir

Bonsoir, il nuovo singolo di Francesca Michielin, arriva a dieci anni dall’inizio della carriera della cantautrice e rappresenta un punto di rottura con il suo passato sia per quanto riguarda la scrittura sia per quanto riguarda le emozioni. Racconta di sentimenti timidi, di luoghi urbani che diventano magici grazie alla luce dell’amore. Il centro di tutto diventa la persona che ci piace ed il protagonista è il panta rei, ovvero il tutto scorre. A tal proposito, la Michielin afferma che:

La cantante Francesca Michielin

“È una canzone che anticipa la mia nuova era. È speciale perché ambientata attorno al fiume e io sono nata in una città con il fiume . C’è un verso importante della canzone che dice: “tutto è cambiato e in fondo è uguale”. È proprio vero perché sono passati dieci anni dall’inizio della mia avventura e sono ancora qui. Tutto questo si trasforma, evolve e diventa ‘ancòra’: sono dieci anni che realizzo i miei sogni e vivo la mia vita con un fiume che mi scorre dentro, alzo il volume, di nuovo, e mi sento come un vulcano“.

Inoltre, Bonsoir sarà anche il titolo del suo tour Bonsoir! – Michielin10 che partirà il prossimo anno, precisamente il 25 febbraio 2023 in occasione del giorno del suo compleanno, e che la vedrà esibirsi nei teatri italiani per dodici date in giro per l’Italia fino a fine aprile.

E tu sei una fan di Francesca Michielin? Hai già avuto modo di ascoltare il suo brano Bonsoir? Ti aspettiamo nei commenti!