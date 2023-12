In occasione della finale di X Factor 2023, Francesca Michielin si è tolta per un attimo di dosso i panni di conduttrice al fine di vestire nuovamente quelli più a lei congeniali di cantante, presentando in anteprima al pubblico il suo nuovo singolo.

Si intitola “Solite chiacchiere“, è stato reso disponibile all’ascolto sulle piattaforme digitali di musica a partire dalla data odierna, venerdì 15 dicembre 2023, ed è il frutto della collaborazione tra la cantante veneta e il produttore e autore di origini romane Esseho.

Ma di cosa parla “Solite chiacchiere“? Andiamo a scoprirne il significato e il testo qui di seguito.

Significato di “Solite chiacchiere”

Come detto dalla stessa Michielin, la canzone racconta una storia che è sia di amore sia di profonda autodeterminazione.

E’ un invito a trovare il punto di equilibrio in una relazione, senza lasciarsi in alcun modo sottomettere dall’altra persona, senza lasciarsi tarpare le ali e affondare, ponendo il punto sull’importanza di trovare sempre e comunque il coraggio di reagire e di riprendersi in mano la propria vita.

Questo senso del testo è ben capibile sin dai primi versi del brano, da quel “Mi spiace ma non ho più voglia di baciarti ancora, vorrei andare a una festa per ballare da sola“.

“Solite chiacchiere” esprime al contempo il dolore provato dalla fine di un rapporto amoroso, che tuttavia lei afferma di riuscire a sopportare, pentendosi anzi di aver impiegato troppo tempo per lasciar andar il proprio partner, il quale non le donava la giusta felicità (“Finalmente ho alzato la testa, non sto a cercare a terra cosa resta con le scuse che mi raccontavi“).

Testo della canzone

[Strofa 1]

Mi spiace ma non ho più voglia di baciarti ancora

Vorrei andare a una festa per ballare da sola

Perdermi dei pezzi per poi ritrovarmi intera, ma

C’è troppa luce per vedere le stelle

Mare d’inverno mi fa stare male

[Pre-Ritornello 1]

Non mi va di ascoltare le solite chiacchiere

Indossare le solite maschere

I tuoi respiri su di me

[Ritornello 1]

Raccoglierai le lacrime ancora, ancora, ancora, poi passerà

Ho cercato l’amore nel mare, mare, mare

Fino ad affogare

Fa male, male, ma lo posso sopportare

[Strofa 2]

Mi spiace se ci ho messo troppo per lasciarti andare

Ma finalmente ho alzato la testa

Non so cercare a terra cosa resta

Con le scuse che mi raccontavi

Prendendo a calci tutti i sentimenti

Cosa me ne importa, ora è un’altra storia

Tiro dritto anche per stavolta

[Pre-Ritornello 2]

Non mi va di ascoltare le solite chiacchiere

Indossare le solite maschere

E alzare il volume per non sentire la mia testa che fa

Inciampare sulle pozzanghere

Di lasciare solo per non piangere

Io non sono come te

[Ritornello 2]

Raccoglierai le lacrime ancora, ancora, ancora, poi passerà

Ho cercato l’amore nel mare, mare, mare

Fino ad affogare

Fa male, male, ma lo posso sopportare

Che fa se pioverà ancora, ancora, ancora ma passerà

Ho sommerso l’amore nel mare, mare, mare

Senza respirare

Fa male, male, ma lo posso sopportare.