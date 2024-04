Francesco De Gregori è un cantautore di Roma classe 1951. Senza ombra di dubbio si tratta di uno dei nomi più importanti nel panorama della musica italiana e non solo.

Voce di brani come La donna cannone, Rimmel, Buonanotte Fiorellino, La leva calcistica fino a Canzone per l’Estate e Vai in Africa Celestino per citarne alcuni. Ed oggi Francesco De Gregori torna ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 5 aprile, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Giusto o sbagliato che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Tuttavia, questa volta non sarà da solo perché è pronto per duettare insieme a Checco Zalone.

Francesco De Gregori e Checco Zalone

Il significato di Giusto o sbagliato

Giusto o sbagliato, il nuovo singolo di Francesco De Gregori e Checco Zalone, anticipa l’uscita del nuovo album Pastiche atteso per il prossimo 12 aprile. Il brano è firmato da entrambi e ci mostra Checco Zalone in una nuova veste.

Nel frattempo, Francesco De Gregori e Checco Zalone si esibiranno il 5 ed il 9 giugno alle Terme di Caracalla di Roma con il loro De Gregori Zalone – Voce e Piano (& Band). Si tratta di due date uniche nel loro genere perché gli artisti non hanno in programma un vero e proprio tour in futuro.

E tu sei un fan di Francesco De Gregori e Checco Zalone? Hai già avuto modo di ascoltare il nuovo singolo Giusto o sbagliato? Ti aspettiamo nei commenti!