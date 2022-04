Francesco Gabbani, cantante di Carrara classe 1982, vanta nella sua carriera ben due vittorie al Festival di Sanremo: la prima nel 2016 con il brano Amen nella categoria delle Nuove Proposte, mentre la seconda nel 2017 nella categoria Big con la canzone Occidentali’s Karma che, ancora oggi, è una canzone cantata e ballata da tutti. E nel 2020 con Viceversa ha raggiunto il secondo gradino del podio sul palco dell’Ariston.

Voce di brani come Volevamo solo essere felici, La rete, Tra le granite e le granate, Spazio Tempo, Eternamente ora per citarne alcuni è pronto per tornare protagonista. Dopo due anni in cui la nostra vita è stata messa in stand by e durante i quali abbiamo dovuto rinunciare a molte cose, soprattutto per quanto riguarda il mondo della musica tra concerti ed eventi musicali bloccati, piano piano stiamo tornando alla normalità. Certo, sempre con le dovute precauzioni come i dispositivi di sicurezza e le dovute distanze, però iniziano i primi concerti in giro per l’Italia ed ora arrivano anche gli instore tour. Ed uno dei primi artisti ad organizzarli è proprio Francesco Gabbani.

Gli instore tour ci permettono di incontrare dal vivo i nostri idoli, gli artisti del cuore e Gabbani è pronto ad incontrare i suoi fan, soprattutto dopo l’uscita del nuovo album in uscita dal titolo Volevamo Solo Essere Felici ed atteso per il 22 aprile. Il primo appuntamento del suo instore tour sarà proprio il 22 aprile alle ore 18.00 alla Mondadori di Piazza del Duomo di Milano. Poi il cantante è pronto per girare l’Italia ed incontrare il suo pubblico. Più precisamente lo troveremo nelle seguenti città:

Il cantante Francesco Gabbani

23 aprile – Carrara

27 aprile – Torino

28 aprile – Roma

2 maggio – Verona

3 maggio – Firenze

4 maggio – Bologna

6 maggio – Napoli

12 maggio – Bari

13 maggio – Lecce

E dopo gli instore tour, i fan di Gabbani aspetteranno con ansia l’autunno quando Francesco tornerà ad esibirsi live sul palco con due eventi musicali prodotti da Vivo Concerti: il 1 ottobre al Mediolanum Forum di Assago e l’8 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma.

E tu sei un fan di Francesco Gabbani? Andrai a vederlo in qualche data dell’instore tour? Ti aspettiamo nei commenti!