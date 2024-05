Francesco Gabbani è un cantautore di Carrara classe 1982. Protagonista di una carriera in ascesa che lo ha portato a vincere per ben due volte il Festival di Sanremo: la prima volta con il brano Amen nella categoria delle Nuove Proposte (nel 2016), mentre l’anno successivo è arrivato sul gradino più alto del podio tra i Big con la canzone Occidentali’s Karma che, ancora oggi, è una delle canzoni più cantate da tutti, e che gli ha permesso di arrivare al sesto posto all’Eurovision Song Contest 2017.

Voce di brani come Eternamente Ora, Tra le granite e le granate, La mia versione dei ricordi, Viceversa, Il sudore ci appiccica, La rete fino ai più recenti Volevamo solo essere felici e Peace & Love per citarne alcuni. Ed oggi Francesco Gabbani è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 3 maggio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Frutta Malinconia che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. A rendere il brano più prezioso è un campione della voce del cantautore Giorgio Gaber estratta da una versione live di Destra – sinistra.

Il cantautore Francesco Gabbani

Il significato di Frutta Malinconia

Frutta Malinconia, il nuovo singolo di Francesco Gabbani, è la tipica canzone in stile Gabbani. Una sorta di album fotografico con all’interno dei ritagli di estati diverse passando dalla polaroid alle immagini dell’intelligenza artificiale. Una canzone spensierata che ci anticipa l’arrivo dell’estate con la tipica frutta fresca che questa stagione ci può offrire. Al tempo stesso, però, anche uno scorcio sul tempo che noi stiamo vivendo dove la velocità e la frenesia delle nostre vite e della comunicazione non ci lasciano il tempo necessario per approfondire. A tal proposito, Francesco Gabbani rivela che:

“Viviamo in uno scenario che tendenzialmente ci porta a desiderare quello che non abbiamo ed essere quello che non siamo. Per vivere il presente con intensità emotiva non ci resta che crogiolarci in una malinconia terapeutica, nei ricordi belli e brutti, ma che rendono vere le emozioni che viviamo al momento. Citando il grande autore Gabriel Garcia Marquez: ciò che conta nella vita non è quello che ti succede ma quello che ricordi e come lo ricordi”.

Frutta Malinconia è il primo tassello di un nuovo progetto di Francesco Gabbani che ha scritto il brano insieme a Filippo Gabbani e Pacifico. Nel frattempo, il cantautore ha reso noto il suo tour nei palazzetti che inizierà alla fine di quest’anno, precisamente il 19 dicembre al Forum di Milano per poi proseguire durante la primavera del 2025 a Firenze e Padova, ma ci saranno anche altre date.

