Francesco Gabbani è un cantautore di Carrara classe 1982. Protagonista di una carriera in ascesa che lo ha portato a vincere per ben due volte il Festival di Sanremo: la prima volta con il brano Amen nella categoria delle Nuove Proposte (nel 2016), mentre l’anno successivo è arrivato sul gradino più alto del podio tra i Big con la canzone Occidentali’s Karma che, ancora oggi, è una delle canzoni più cantate da tutti, e che gli ha permesso di arrivare al sesto posto all’Eurovision Song Contest 2017.

Voce di brani come Eternamente Ora, Tra le granite e le granate, La mia versione dei ricordi, Viceversa, Il sudore ci appiccica, La rete fino ai più recenti Volevamo solo essere felici e Peace & Love per citarne alcuni. Ed oggi Francesco Gabbani torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 7 aprile, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo L’Abitudine che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano è stato scritto da Gabbani stesso insieme a Fabio Ilacqua.

Il cantante Francesco Gabbani

Il significato de L’Abitudine

L’Abitudine, il nuovo singolo di Francesco Gabbani, ci racconta l’assuefazione atipica al vivere, ovvero la consuetudine a ripetere determinati gesti e pensieri in modo quasi passivo, senza rendersene pienamente conto di ciò che si fa. In questo modo, però, si finisce per galleggiare sul mondo come comparse e non come protagonisti e, soprattutto, si è privi di pensiero diventando dei luoghi comuni. In L’Abitudine Gabbani vuole invitarci a riappropriarci delle nostre vite, a reinventarla anziché copiarla dalle vite degli altri proprio per fare il minimo sforzo indispensabile. Si tratta di un nuovo tassello nella vita professionale del cantautore che a breve ci stupirà con nuove importanti novità.

Nel frattempo, Francesco Gabbani è pronto per tornare sul piccolo schermo con il programma green dal titolo Ci vuole un fiore. Si tratta del primo show amico del nostro ambiente e lo scorso anno è andato in onda con una sola puntata che, però, aveva attirato l’attenzione del pubblico. Per questo motivo si è deciso di replicare anche quest’anno e si spera con più appuntamenti.

E tu sei un fan di Francesco Gabbani? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo L’Abitudine? Ti aspettiamo nei commenti!