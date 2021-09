Francesco Gabbani, cantante di Carrara classe 1982, vanta nella sua carriera ben due vittorie al Festival di Sanremo: la prima nel 2016 con il brano Amen nella categoria delle Nuove Proposte, mentre la seconda nel 2017 nella categoria Big con la canzone Occidentali’s Karma che, ancora oggi, è una canzone cantata e ballata da tutti. Lo scorso anno, precisamente il 31 gennaio 2020, è uscito il suo quarto album in studio dal titolo Viceversa con all’interno l’omonimo singolo che lo ha portato sul secondo gradino del podio sul palco dell’Ariston.

Il nuovo singolo di Francesco Gabbani, La Rete

Ed oggi, venerdì 3 settembre, dopo un periodo lontano dal mondo della musica, esce il suo nuovo singolo dal titolo La Rete e che sarà disponibile da oggi in rotazione alle radio e sulle piattaforme streaming musicali. La Rete si caratterizza per un ritmo in grado di coinvolgerti grazie alla sua melodia piacevole. Si tratta del primo inedito del suo nuovo progetto discografico con Francesco Gabbani che rivela:

“È un brano che nasce da alcuni aspetti di sofferenza e insofferenza della vita, che tutti dobbiamo in qualche modo affrontare”.

Il significato de La Rete di Francesco Gabbani

Il testo de La Rete è pieno di importanti spunti di riflessione sul mondo in cui viviamo. La rete, protagonista del singolo, ha un doppio significato: da una parte è intesa come la rete dei pescatori, ma dall’altra parte rappresenta la rete del mondo virtuale. È proprio questo ciò che vuole mettere in mostra Francesco Gabbani, ovvero come spesso la gente rimanga intrappolata dalla rete di internet e finisca per crearsi un’identità generale diversa rispetto a quella reale poiché vittima dei social network. Durante un’intervista con Vanity Fair, il cantante toscano afferma che:

“Credo che la sofferenza vera derivi dalle aspettative: c’è un continuo confronto con le vite altrui, che poi sono solo presunte perché non ricalcano la verità, sono edulcorate. È un meccanismo di illusione che finisce per generare perenne insoddisfazione, magari per una manciata di like”.

Nonostante tutto, il suo brano vuole ricordarci che tocca a noi uscire da questa rete: siamo noi liberi di scegliere come utilizzarla e come vivere la nostra vita.

Il cantante Francesco Gabbani

L’analisi del video de La Rete di Francesco Gabbani

Contemporaneamente all’uscita del nuovo singolo, è uscito anche il video de La Rete. La regia ed il montaggio sono stati affidati a Daniele Barraco, mentre la produzione è a cura di Giulia Settembrini. Il video inizia proprio con Francesco Gabbani sdraiato ed addormentato in cima ad una montagna fino a quando si sveglia e scopre di essere intrappolato in una rete. Il cantante cerca di liberarsi e riesce a fuggire: corre, scivola fino ad arrivare ad un grande prato verde che simboleggia la libertà così lo vediamo ballare e cantare felice mentre salta tra la natura, tra i boschi, tra i girasoli dopo aver ottenuto al libertà dalla rete e la libertà di essere se stesso.

Come sta Francesco Gabbani?

A luglio, Francesco Gabbani si è dovuto sottoporre ad un intervento alle corde vocali. Dopo il ritorno sul palco con il concerto all’Arena di Verona, il cantante è volato ad Amburgo, in Germania, per essere operato e si è ripreso in davvero poco tempo. Ora è pronto a tornare protagonista sul palco, soprattutto in vista del suo tour previsto per il prossimo anno e che lo porterà al Mediolanum Forum di Assago il 6 maggio 2022 ed al Palazzo dello Sport di Roma l’8 maggio 2022.

E tu hai già avuto modo di sentire la canzone La Rete di Francesco Gabbani? Condividi il significato della canzone? Ti aspettiamo nei commenti!