Con Volevamo solo essere felici, Francesco Gabbani ci trascina verso il suo nuovo album, che porta proprio il titolo di questo primo singolo. Un canzone, e un video ufficiale, che ci vuole raccontare la vita un po’ come una giostra, dove può accadere di tutto.

Una canzone in perfetto stile Gabbani, che diverte ed emoziona anche grazie al bellissimo video ufficiale, che puoi vedere in cima all’articolo. Volevamo solo essere felici ritrova poi la collaborazione di Fabio Ilacqua autore insieme a Gabbani di canzoni di successo come Amen e Occidentali’s Karma.

Il significato del testo di Volevamo solo essere felici di Francesco Gabbani

A spiegarci il significato del testo della canzone è stato lo stesso Francesco Gabbani. Ecco le sue parole:

Volevamo solo essere felici affronta un tema centrale, ovvero la ricerca della felicità, che è il movente che sta dietro a tutto quello che facciamo nella vita, alle nostre decisioni, alle strade che percorriamo e ai rapporti che stabiliamo con le altre persone. In questa nostra continua ricerca, il “Volevamo solo essere felici” rappresenta una sorta di giustificazione, una scusa, che ci diamo in conseguenza agli sforzi, agli errori, i dolori e le sofferenze che questa ricerca a volte ci causa. La tenerezza del cercare una scusa in questo viaggio della vita quasi a dire che, il fin di bene, è la ricerca della felicità. Francesco Gabbani

La canzone è stata accolta molto bene da tutti i fan di Gabbani che rivedono in lui la capacità di parlare di emozioni mai banali in modo semplice. In effetti Volevamo essere felici è proprio una bella canzone che ci regala quel velo di malinconia da magone in gola. Bravo Gabbani!

E tu cosa ne pensi? Ti piace Volevamo solo essere felici di Francesco Gabbani? Lascia un commento per dire la tua,