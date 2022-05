Una voce nota torna a farci sognare dopo qualche mese di assenza: Francesco Renga ha pubblicato lo scorso venerdì 13 aprile il proprio nuovo brano intitolato “Mille errori“, prodotto da Umberto Iervolino e mixato da Pino “Pinaxa” Pischetola.

Il ritorno sullo scenario musicale del cantautore bresciano è solo all’inizio: come annunciato, infatti, Renga sarà in tour per tutta Italia a partire da luglio di quest’anno.

Significato della canzone

“Mille errori” è un brano pop dalle classiche sonorità della musica italiana vecchio stampo; una ballata intima, intensa e introspettiva che rappresenta una sorta di specchio fittizio davanti al quale si pone il cantante, al fine di prendere maggiore consapevolezza di sé, dei propri errori e dei propri difetti, che inevitabilmente, per quanto possano apparire sbagliati e negativi, lo caratterizzano, lo rendono unico, e pertanto devono essere accettati per quello che sono.

Testo della canzone

Io tra un cielo petrolio che mi colora

e tra il tram che riesco a perdere

a ogni ora qui tra il tran tran il tempo vola

e la felicità rimane solo una parola

Ed ha ragione così

ed è subito sera

la vita è come una bimba su un bus

è passeggera e guardo la sfera

ma la luna è solo un faro

che illumina la strada ma io non ci vedo chiaro

paro le parole e imparo in fretta

ciò che non mi uccide non mi tocca più

e mi accendo un’altra sigaretta

ma non lo faccio più

Gira il mondo e non si fermerà

e tutto passa e nulla cambierà

ci sono mille cose che non ho ancora capito io

gira il mondo e non si fermerà

e tutto passa e nulla cambierà

ho fatto mille errori e non ho ancora finito

I miei sogni non stanno in un cassetto ma in un cesto

li ho messi a lavare perchè li calpesto

e adesso sogno di fare l’architetto

per progettare meglio il tempo che ho perso

e non ci sono troppi amici anzi ad essere onesto

ci sono io, sono il mio amico Francesco

tra un “ciao come va?”

“ciao, ci sentiamo presto”

poi non mi sento, io non mi sento

Gira il mondo e non si fermerà

e tutto passa e nulla cambierà

ci sono mille cose che non ho ancora capito io

gira il mondo e non si fermerà

e tutto passa e nulla cambierà

ho fatto mille errori e non ho ancora finito

E imparo le parole e imparo in fretta

ciò che non mi uccide non mi tocca più

e mi accendo un’altra sigaretta

è come un deja-vu

Gira il mondo e non si fermerà

e tutto passa e nulla cambierà

ho fatto mille errori e non ho ancora finito io

non ho ancora finito io

mille errori

e non ho ancora finito.

Non dimenticate di farci sapere la vostra su questo brano, qui sotto nei commenti!