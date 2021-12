Federico Bertollini, da tutti noi conosciuto con il nome d’arte Franco126, è un rapper di Roma classe 1992. All’attivo ha due album pubblicati, diversi record raggiunti nonostante la giovane età e molte collaborazioni con nomi importanti come Carl Brave, Gemitaiz, Tommaso Paradiso e Fabri Fibra.

Ad un anno di distanza dal suo ultimo album, Franco126 torna sulla scena musicale e lo fa con un nuovo singolo dal titolo Fuoriprogramma per Bomba Dischi ed Island Records. Una sorpresa natalizia per i suoi fan che non si aspettavano questa canzone, ma che sono entusiasti di poter avere un nuovo brano del loro idolo da ascoltare nel periodo natalizio. Un brano bonus nell’attesa di poter tornare alla vita di tutti i giorni nel più breve tempo possibile, si spera. Inoltre, con il brano Fuoriprogramma, continua la sequenza cinematografica di immagini in musica che il rapper ha iniziato lo scorso anno e la canzone è la colonna sonora ideale per i titoli di coda di Multisala, il suo ultimo album che lo ha consacrato definitivamente.

Il rapper Franco126

Nel frattempo, c’è grande attesa per marzo 2022, mese in cui Franco126, per la prima volta nella sua carriera, si esibirà nei palazzetti italiani. Per la precisione il 17 marzo al Mediolanum Forum di Assago ed il 25 marzo al Palazzo dello Sport di Roma con la speranza che a queste due date se ne possano aggiungere delle altre, ma soprattutto che vengano confermate visto che molti tour dei suoi colleghi sono stati rimandati al 2023.

E tu sei un fan di Franco126? Andrai ad una delle due date che lo vedrà protagonista nei palazzetti d’Italia? Ti aspettiamo nei commenti!