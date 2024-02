Freeda Hanami è il nome d’arte scelto da Fabiana Cogliandro, ovvero una ragazza legata da un amore profondo alla musica ed alla libertà, ma al tempo stesso da sempre anche in conflitto con il suo lato artistico e relazionale.

Una ragazza sensibile e timida, ma che trova il coraggio di mettere in musica le sue emozioni più autentiche al fine di poter essere pienamente felice. Voce di brani come Next to Venus, So Divine, Subway, Young and Beautiful fino a From This Night e Wedding per citarne alcuni. Ed oggi Freeda Hanami è pronta per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 2 febbraio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Inside of me che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

La cantante Freeda Hanami

Il significato di Inside of me

Inside of me, il nuovo singolo di Freeda Hanami, è un brano intenso dove le influenze della musica degli anni ’80 si fanno sentire. Ci parla dell’animo della protagonista che è un pò tormentato ed un pò sofferente, ma al tempo stesso è anche pieno di amore nei confronti della vita.

E tu sei un fan di Freeda Hanami? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo brano Inside of me? Ti aspettiamo nei commenti!