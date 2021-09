Jennifer Aniston, attrice californiana classe 1967, e David Schwimmer, attore di New York classe 1966 sono due nomi che spesso vengono accostati. D’altronde impossibile non farlo dal momento che entrambi hanno preso parte a Friends ed i loro Rachel e Ross hanno fatto sognare il pubblico con la loro storia d’amore. Una storia d’amore che ha appassionato tanto che spesso ci si è chiesto se questo sentimento fosse presente anche nella vita reale.

Da poco abbiamo assistito alla reunion di Friends, un evento che ha emozionato poiché ha permesso di conoscere lati inediti di una delle serie tv più amate al mondo. Durante la reunion, Jennifer Aniston e David Schwimmer hanno confessato che uno dei loro primi baci sul set era reale e soprattutto che avevano una cotta l’uno nei confronti dell’altra. Inutile dirlo: da quel momento i rumors sono diventati sempre più numerosi e non si sono mai placati anche perché i diretti interessati hanno giocato parecchio su questi gossip per attirare l’attenzione. Fino ad oggi quando si è deciso di porre fine alle ambiguità ed essere chiari.

Jennifer Aniston e David Schwimmer

C’è stata o no una storia d’amore tra Jennifer Aniston e David Schwimmer così come la hanno vissuta Rachel e Ross? Rumors parlavano di un inizio di relazione tra i due attori circa un mese fa, proprio dopo essersi rivisti in occasione della reunion. Rumors smentiti, tramite un rappresentante di David Schwimmer, ma ora è la diretta interessata a dire la sua. Jennifer Aniston, tramite ET, ha ammesso che tra lei e Schwimmer non c’è del tenero ed afferma:

“E’ stato bizzarro. Non potevo crederci, in realtà. Tipo, davvero? Lui è mio fratello. Però lo capisco. Ti fa capire quanto le persone sperino che i sogni possano avversarsi”.

Le sue parole sono confermate dalle reazioni dei fan che, infatti, continuano a non crederci che tra di loro non ci sia stato, anche in passato, un forte sentimento. Ma la realtà dei fatti è questa, se è successo altro non ci è dato saperlo e dobbiamo “fidarci” delle parole di Jennifer Aniston e sognare con la storia d’amore tra Rachel e Ross.

E tu cosa ne pensi? Secondo te c’è stata una storia d’amore tra Jennifer Aniston e David Schwimmer oppure credi alle parole della Aniston? Ti aspettiamo nei commenti!