Netflix ha pubblicato oggi, Lunedì 27 Febbraio 2023, il primo teaser trailer di “Fubar“, commedia di spionaggio e d’azione che vede come protagonista Arnold Schwarzenegger.

La serie era già stata annunciata tempo fa quando ancora in sviluppo era prima di titolo ufficiale e presentata sotto la dicitura “progetto senza titolo di Arnold Schwarzenegger” e aveva catturato l’attenzione dei fan dei film d’azione statunitensi. Oggi sappiamo che “Fubar” sarà disponibile sul catalogo Netflix a partire dal prossimo 25 Maggio.

È stato lo stesso attore austriaco naturalizzato statunitense che il progetto nasce dalla insistente richiesta dei fan di rivederlo in prodotti di azione con uno stile comico.

“Ovunque vada, le persone mi chiedono quando farò un’altra grande commedia d’azione come “True Lies”. Bene, eccolo qui. “Fubar” ti prenderà a calci in culo e ti farà ridere, e non solo per due ore. Hai un’intera stagione. È stata una gioia lavorare con Nick, Skydance e Netflix per dare ai miei fan esattamente quello che stavano aspettando”.

“Fubar” con Arnold Schwarzenegger è una commedia di spionaggio della CIA con azione mozzafiato

La serie è stata idea, scritta e prodotta da Nick Santora, famoso per aver partecipato alla realizzazione di prodotti destinati al piccolo schermo di grande successo come “Law & Order”, “Prison Break”, “Lie to Me” e “Scorpion”. Santora ha affermato che è come se si realizzasse un sogno, perché da giovane aveva amato tutti i film di Arnold Schwarzenegger.

“Fubar è di gran lunga il progetto più surreale della mia carriera. Sono cresciuto guardando i film di Arnold Schwarzenegger quindi creare il primo progetto televisivo sceneggiato per Arnold è incredibile eccitante per me. La cosa che mi ha sempre stupito era come Schwarzenegger potesse essere divertente pur continuando a spaccare il culo… ecco perché volevo che Fubar fosse un’isterica commedia di spionaggio della CIA mescolata con un’azione mozzafiato! Ed è tutto questo e altro ancora.”

Ed infatti le vibes del filmato promozionale sono proprio le classiche da commedia d’azione. Nonostante passi l’età, Arnold Schwarzenegger appare ancora credibile nella parte dell’agente CIA in incognito.

Nel teaser infatti vediamo il protagonista impassibile in diverse scene di azione con esplosioni e sparatorie. Dall’ultima sequenza poi possiamo intuire il tono leggero che la serie avrà nelle scene di raccordo, alleggerendo la tensione della trama principale.

