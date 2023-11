Filippo Uttinacci, da tutti noi conosciuto semplicemente come Fulminacci, è un cantautore di Roma classe 1997. Nonostante la giovane età, ha già ottenuto importanti riconoscimenti durante la sua vita professionale come la Targa Tenco come miglior Opera Prima o il Premio MEI come migliore giovane dell’anno.

Voce di brani come Tattica, San Giovanni, Aglio e olio, Al giusto momento, Santa Marinella fino a Borghese in borghese e Tommaso per citarne alcuni. Ed oggi Fulminacci è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 24 novembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Baciami Baciami che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano anticipa l’uscita di Infinito +1, il nuovo album di Fulminacci che ese anch’esso oggi e di cui la canzone è la settima della tracklist.

Il cantante Fulminacci

Il significato di Baciami Baciami

Baciami Baciami, il nuovo singolo di Fulminacci, è un brano leggero e che viene rappresentato principalmente da una frase a cui il cantautore tiene molto, ovvero “Quel v******o a cui non dice ti amo”. Fulminacci, infatti, spiega che Ti amo è una frase che ha sempre trovato imbarazzante da dire, perché gli sembrava di utilizzare le parole standard utilizzate da chiunque per dire una cosa che, invece, voleva fosse solo sua e della persona amata. E quindi ha pensato che, alla fine, è tutto un codice e che “V******o a chi non lo dice, perché non lo dici?”.

Nel frattempo, Fulminacci è pronto per tornare ad esibirsi live con il suo Fulminacci – In Tour che lo porterà a cantare nei club di tutta Italia, ma soprattutto per la prima volta in un palasport. Il 13 aprile, infatti, farà il suo debutto nel Palazzo dello Sport di Roma.

E tu sei un fan di Fulminacci? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Baciami Baciami? Ti aspettiamo nei commenti!