Furiosa – A Mad Saga è un film diretto da George Miller. Si tratta del quinto capitolo della saga di Mad Max e sarà in prequel – spin off di Mad Max: Fury Road che è uscito nel 2015.

La protagonista di Furiosa sarà l’attrice Anya Taylor Joy. Da anni si parlava di questo progetto. È sufficiente pensare che il tutto si stava concretizzando nel marzo 2020, proprio poco prima dell’inizio della pandemia. Per questo motivo George Miller ha fatto i primi provini tramite Skype per trovare la ragazza adatta a vestire i panni di Furiosa da giovane prendendo il posto di Charlize Theron. Inizialmente si era pensato di ringiovanire la Theron, ma poi a George Miller è bastato guardare la versione di The Irishman di Martin Scorsese per cambiare idea. Alla fine la sua scelta è ricaduta, appunto, su Anya Taylor Joy famosa per essere stata la protagonista de La regina degli scacchi, ma il regista era rimasto impressionato soprattutto dalla sua interpretazione in Ultima notte a Soho.

Nel cast di Furiosa, al suo fianco, troveremo anche Chris Hemsworth nei panni di Dementus, Lachy Hulme in quelli di Immortan Joe e spazio anche a Yahya Abdul Mateen II. Il film ha potuto contare su un budget importante per essere realizzato, ovvero circa 230 milioni di dollari con le riprese iniziate nel maggio 2022 nel Nuovo Galles del Sud in Australia ed andate avanti fino al mese di ottobre. Furiosa farà il suo debutto nelle sale cinematografiche dell’Australia il prossimo 23 maggio, mentre il giorno successivo arriverà nel resto del mondo. Un po’ in ritardo rispetto la data iniziale che era prevista per il 23 giugno 2023, ma tra i vari ritardi e lo sciopero degli attori e degli sceneggiatori del mondo di Hollywood tutti i tempi sono stati, per forza di cose, rallentati. Per rendere un po’ meno pesante questa attesa, la Warner Bros ha reso noto il trailer di Furiosa che inizia a darci un’idea di quello che dobbiamo aspettarci dal film in arrivo.

Anya Taylor Joy nei panni di Furiosa

Analisi del trailer di Furiosa

Il trailer di Furiosa ci mostra come la protagonista sia stata rapita da bambina dal Green Place of Many Mothers in cui viveva e viene accolta sotto la protezione di Dementus, folle signore della guerra, il cui esercito di motociclisti si scontrerà presto con la potenza rivale delle terre desertiche rappresentata da Immortan Joe. Mentre i due tiranni gareggiano tra di loro, Furiosa deve riuscire a sopravvivere a diverse prove, ma soprattutto deve riuscire a trovare la strada per tornare a casa. Protagonista di una trasformazione totale con i capelli rasati a zero ed un braccio robotico, nel trailer non mancano le scene d’azione e la location che è quella tipica che abbiamo imparato a conoscere nei film precedenti, ovvero un mondo post apocalittico e quasi desertico.

Furiosa ha tutte le carte in regola per essere un successo visto che non conterà su nessun momento morto ed, al contrario, ci saranno momenti in grado di tenere con il fiato sospeso il pubblico. I film precedenti, poi, non sono stati certo da meno con ben 380 milioni di dollari incassati ai botteghini di tutto il mondo e ben dieci nomination agli Academy Awards. Probabilmente Furiosa farà il suo debutto a livello mondiale durante il Festival del Cinema di Cannes con George Miller pronto a tornare sulla Croisette dopo averlo già fatto con Mad Max: Fury Road, ma per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale.

E tu hai mai visto la saga di Mad Max? Cosa ti aspetti dal prequel Furiosa in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!