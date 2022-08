Nel periodo che stiamo vivendo ormai ci siamo abituati a dover fare i conti con continui spostamenti o con ritardi. D’altronde, dopo una pandemia mondiale i ritmi sono rallentati notevolmente ed i lavori si sono accavallati tra di loro e quindi spesso i piani saltano ed è necessario rivedere determinate cose.

Lo sanno bene i film DC che stanno subendo delle modifiche. D’altronde, la Warner Bros sta attraversando un periodo di grandi cambiamenti dopo la fusione con Discovery e l’avvicendamenti dei principali dirigenti che hanno già messo in chiaro le cose affermando di non avere affatto paura di fare cambi di rotta drastici anche a costo di sacrificare le produzioni già pronte o le produzioni in dirittura d’arrivo. Infatti, il loro calendario continua a subire cambiamenti ed oggi ne arrivano di ulteriori. Era da giorni che c’erano rumors a proposito di questo ed ora è diventato tutto ufficiale: Aquaman and The Lost Kingdom, sequel di Aquaman, e Fury of the Gods, sequel di Shazam! Hanno subito un ulteriore slittamento nel calendario della programmazione con i fan che, questa volta, non ci stanno e si sono riversati sui social network per dire la loro, ma soprattutto per affermare come la confusione e l’incertezza regnino sovrane. Il sequel di Shazam! era atteso per il 21 dicembre 2022 con i fan impazienti e che non vedevano l’ora di arrivare a ridosso di Natale dopo aver visto uno dei loro film preferiti, soprattutto per vedere il debutto di Rachel Zegler, Lucy Lu ed Helen Mirren nel nuovo capitolo nei panni delle tre figlie di Atlas e di Villain. Ed invece così non sarà e la nuova data di uscita è il 17 marzo 2023 per evitare la competizione al box office con Avatar: La Via dell’Acqua, altro titolo molto atteso dal pubblico. A tal proposito, il regista David F. Sandber ha commentato la notizia sul rinvio del suo film rivelando anche che mancano poche settimane e sarà pronto:

I protagonisti di Fury of the Gods, sequel di Shazam!

“Mi piacerebbe che le persone possano vedere il film il prima possibile (sarà completato nelle prossime settimane) ma lo spostamento ha senso dal momento che Avatar occuperà tutti gli schermi IMAX. Anche Fury of the Gods è un grande film e merita di essere visto nella maniera migliore possibile. E poi si tratta soltanto di tre mesi in anticipo rispetto alla data di uscita originaria.”

Sarà necessario aspettare ancora più tempo per vedere sui grandi schermi il secondo capitolo di Aquaman che già era atteso per il prossimo anno, precisamente per il 17 marzo 2023, data che ora vedrà debuttare, invece, Fury of the Gods con Aquaman and The Lost Kingdom che slitta al 25 dicembre 2023, ovvero andando ad occupare lo slot natalizio del prossimo anno, sempre molto ambito. Anche in questo caso c’è grande attesa soprattutto per il ritorno in scena di Amber Heard nei panni di Mera anche se il suo ruolo è stato notevolmente ridotto dopo le vicende legali che l’hanno vista protagonista con l’ex marito Johnny Depp.

E tu cosa ne pensi di questi rinvii? Andrai a vedere, il prossimo anno, Fury of the Gods e Aquaman and The Lost Kingdom? Ti aspettiamo nei commenti!