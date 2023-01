Gaia Girace è un’attrice di Vico Equense classe 2003. Nonostante la sua giovanissima età, è già un volto molto conosciuto nel nostro paese dopo che ha vestito i panni di Lila Cerullo nella famosa serie tv L’amica Geniale per tre stagioni salvo poi lasciare il cast.

Nel frattempo, si è diplomata al Liceo Linguistico ed è stata protagonista di alcuni cortometraggi senza dimenticare mai la passione per il teatro ed il cinema, sempre presente nella sua vita. Ed ora è pronta per tornare ad essere uno dei personaggi principali di una serie originale Disney +. Stiamo parlando di The Good Mothers, serie tv prodotta da Juliette Howell, Tessa Ross ed Harriet Spencer per House Productions e da Mario Gianani e da Lorenzo Gangarossa per Wildside. Ovviamente quando si parla del nostro paese, uno degli argomenti principali all’estero è quello della mafia. Spesso, infatti, è l’argomento principale di lavori che riguardano l’Italia ed anche in The Good Mothers non sarà da meno.

The Good Mothers racconterà la ‘ndrangheta dal punto di vista femminile dando voce alle donne che hanno voluto sfidarla. La serie tv sarà presentata durante la 73esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, che andrà in scena dal 16 al 26 febbraio, nella sezione Berlinale Series. Dopo arriverà finalmente sul piccolo schermo sulla piattaforma di streaming ed ha tutti i presupposti per essere una serie tv di successo già solo a partire dal cast che, come anticipato, vedrà Gaia Girace nel ruolo di Denise Cosco con al suo fianco Valentina Bellè nei panni di Giuseppina Pesce, mentre Barbara Chichiarelli (colei che interpretato Livia Adami in Suburra) sarà Anna Colace. Spazio anche a Micaela Ramazzotti che interpreterà Lea Garofalo e ad Andrea Dodero che sarà Carmine.

Gaia Girace in The Good Mothers

La trama di The Good Mothers

The Good Mothers racconta la storia vera di tre donne che sono cresciute all’interno di uno dei più ricchi e feroci clan della ‘Ndrangheta e che decidono di collaborare con una magistrata coraggiosa che lavora per poterla distruggere dall’interno. Le donne dovranno combattere contro le loro stesse famiglie per poter sopravvivere e costruire un nuovo futuro per loro stesse e per i loro figli. Toccherà ad Anna Colace, PM, attaccare la ‘Ndrangheta facendo leva sulle sue donne: la sua indagine inizia con la scomparsa di Lea Garofalo che aveva testimoniato contro il marito Carlo Cosco per riuscire a fuggire dalla sua morsa ed iniziare una nuova vita in compagnia della figlia Denise. Man mano che Anna si addentra in questo torbido mondo scopre anche le storie di Giuseppina Pesce e di Concetta Cacciola, due donne molto diverse tra loro, ma legate dall’esperienza di aver vissuto un’esistenza soffocante e di avere il desiderio di scappare per usufruire di un futuro migliore.

The Good Mothers si basa sul bestseller del giornalista Alex Perry ed è pronto a conquistare il pubblico.

E tu cosa ne pensi? Guarderai The Good Mothers su Disney +? Ti aspettiamo nei commenti!