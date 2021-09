Gaia Gozzi, cantante di Guastalla con cittadinanza brasiliana classe 1997, è diventata famosa dopo aver ottenuto la vittoria durante la diciannovesima stagione di Amici. All’attivo ha brani musicali che, nel giro di poco, sono diventati conosciuti ed amati dal pubblico fino alla sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2021 con la canzone Cuore Amaro.

Sono diverse le collaborazioni che vedono Gaia protagonista come quella con Madame sulle note di Luna o con Rkomi sulle note di Mare che non sei. Molto amata dal pubblico tanto che la rivista Forber Italia l’ha inserita tra i cinque under 30 italiani che avranno un maggiore impatto sulla musica italiana del futuro. Tra gli ultimi suoi lavori vi è la collaborazione con Sean Paul in Boca, singolo uscito nel maggio 2021 ed ora è pronta ad aumentare i duetti e le collaborazioni con i suoi colleghi, ma soprattutto è pronta all’uscita del suo secondo album, dopo Genesi che è uscito nel 2020.

Ad annunciarlo è stata l’artista stessa. Il titolo sarà Alma ed è atteso entro la fine di ottobre, più precisamente per il 29 ottobre. Conterrà nuovi brani inediti, ma soprattutto nuove collaborazioni. Al momento tutto è top secret, tuttavia i primi rumors iniziano a circolare e c’è chi parla di un possibile duetto con Francesca Michielin. Al momento non sono arrivate ne conferme ne smentite, Gaia vuole mantenere un po’ di suspense e far crescere la curiosità, ma se così fosse sarebbe un bel colpo: due delle cantanti italiane più amate dal pubblico insieme per una canzone che sarà un successo assicurato.

Nel frattempo, la bella e talentuosa Gaia ha appena finito di girare il nostro paese con il suo Finalmente in tour. Un titolo importante e che riflette la voglia di tornare sul palco dopo il lockdown e dopo il periodo di restrizioni che abbiamo vissuto. La voglia di tornare a cantare dal vivo era più forte che mai ed, inutile dirlo, il suo pubblico era presente per festeggiare questo evento con lei.

Ed a te piace Gaia? Quale suo brano o collaborazione preferisci? Ti aspettiamo nei commenti!