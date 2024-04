Gaia Gozzi è una cantante di Guastalla classe 197 diventata famosa in seguito alla vittoria ottenuta durante la diciannovesima stagione di Amici. Di cittadinanza brasiliana, all’attivo ha brani musicali che, nel giro di poco tempo, sono diventati famosi ed amati dal pubblico fino al traguardo più importante raggiunto fino ad ora, la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2021 con la canzone Cuore Amaro.

Una cantante molto amata non solo dal pubblico, ma anche dai suoi colleghi tanto che è la protagonista di diversi duetti come quello con Madame sulle note di Luna o quello con Rkomi in Mare che non sei fino alla collaborazione con Sean Paul in Boca, singolo uscito nel maggio 2021. Inutile dirlo, la rivista Forber Italia l’ha inserita tra i cinque under 30 italiani che, in futuro, avranno un maggiore impatto sulla musica italiana. Nell’ottobre 2021 è uscito il suo secondo album dal titolo Alma, subito dopo il primo lavoro Genesi. Ed oggi Gaia è pronta per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 12 aprile, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Dea Saffica che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme di streaming.

Primo piano della cantante Gaia

Il significato di Dea Saffica

Dea Saffica, il nuovo singolo di Gaia, è stata scritta dalla cantante stessa e prodotta da Bias. Il singolo nasce con lo scopo di celebrare le donne. E’ sufficiente leggere il titolo, infatti, per rendersi conto che si tratta di un’ode all’universo femminile. Un sound forte e tagliente accompagnato da melodie ipnotiche che ci racconta tutti gli opposti che convivono in una donna. Una creatura contrastante, ma che proprio per questo motivo è perfetta così. Gaia vuole mettere in risalto alcuni dei valori fondamentali della donna come l’amore, la rabbia, la fertilità e la sorellanza. Vuole trasmettere un importante messaggio, ovvero quello che “Se ti apri all’Universo, Lei ti risponde”. L’attitudine della donna, infatti, la porta ad essere propensa a custodire, curare e cambiare, ma il tutto senza mai giudicare le altre persone. Ed anche il videoclip ufficiale vuole dare lo stesso messaggio: infatti troviamo Gaia circondata da sette ninfe e ci fa capire come l’unione tra donne le può rendere invincibili. Un bellissimo messaggio che spera tutti possano comprendere per dare il giusto valore all’universo femminile.

E tu sei un fan di Gaia? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Dea Saffica? Ti aspettiamo nei commenti!