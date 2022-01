Gaia Gozzi è una cantante di Guastala classe 197 diventata famoso in seguito alla vittoria ottenuta durante la diciannovesima stagione di Amici. Di cittadinanza brasiliana, all’attivo ha brani musicali che, nel giro di poco tempo, sono diventati famosi ed amati dal pubblico fino al traguardo più importante raggiunto fino ad ora, la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2021 con la canzone Cuore Amaro.

Una cantante molto amata non solo dal pubblico, ma anche dai suoi colleghi tanto che è la protagonista di diversi duetti come quello con Madame sulle note di Luna o quello con Rkomi in Mare che non sei fino alla collaborazione con Sean Paul in Boca, singolo uscito nel maggio 2021.

Inutile dirlo, la rivista Forber Italia l’ha inserita tra i cinque under 30 italiani che, in futuro, avranno un maggiore impatto sulla musica italiana. Nell’ottobre 2021 è uscito il suo secondo album dal titolo Alma, subito dopo il primo lavoro Genesi e proprio con un singolo estratto dal nuovo album Gaia inaugura il 2022. Ed oggi, venerdì 7 gennaio, in rotazione alle radio e sulle piattaforme musicali di streaming, Gaia torna con il singolo Salina che rappresenta per lei famiglia e rifugio.

Primo piano della cantante Gaia

Il significato di Salina

Salina, infatti, è un paesino che si trova in provincia di Mantova ed è dove il nonno di Gaia aveva costruito una grande casa per poter trascorrere il tempo insieme alla famiglia al completo, qui ci si riuniva e si stava insieme. Un tema familiare ed il richiamo che, ogni tanto, è necessario tonare al nido dove puoi essere te stessa, in compagnia delle persone che tengono a te. Ad attirare l’attenzione, inoltre, è il ritornello poiché si fondano l’italiano ed il portoghese, le due lingue madri di Gaia, proprio per sottolineare l’importanza della famiglia che l’ha cresciuta nella multiculturalità. Su Instagram, la stessa cantante racconta che:

“Salina parla della famiglia, mio eterno rifugio, del nonno che veglia su di noi brindando alla vita da lassù, parla della magia dell’amore, eterno e indissolubile, come d’altronde la nostra storia. E’ un regalo che faccio a me stessa. Custodirò con cura questo momento e vi ringrazio anticipatamente per avermelo concesso. Concesso di ricordare”.

Inoltre, questa sera su Radio Italia, Gaia si esibirà in un concerto esclusivo che sarà l’anteprima del Gaia – Alma Tour, il suo tour nei club che inizierà il 24 gennaio dall’Hiroshima Mon Amour di Torino toccando poi città come Firenze, Pozzuoli, Milano e Roma.

E tu hai già ascoltato il brano Salina? Stasera assisterai al concerto di Gaia per Radio Italia? Ti aspettiamo nei commenti!