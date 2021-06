Ormai ci siamo, l’estate si avvicina e così iniziano ad arrivare i primi tormentoni musicali pronti a tenerci compagnia durante le nostre vacanze. In questi giorni, infatti, si susseguono nuove canzoni, l’una dietro l’altra, pronte a fare successo ed a vincere il primato nelle hit estive.

Anche Gazzelle, a sorpresa, ha deciso di tornare sulla scena musicale. Il cantante di Roma, classe 1989, debutta con la canzone Tuttecose al fianco della cantante Mara Sattei (di recente protagonista del suo primo singolo dal titolo Scusa). Tuttecose è il quinto singolo estratto dall’album OK di Gazzelle, uscito lo scorso febbraio. L’annuncio del nuovo tormentone è arrivato direttamente dai due cantanti tramite i loro profili social. Si tratta di un mix importante tra le forte vena romantica di Gazzelle e lo stile rock di Mara Sattei. Il brano parla di una storia d’amore che sta per finire, come si può facilmente intuire dai primi versi. Un amore che, con il passare del tempo, è stato sostituito dai dissapori e da bugie, ma nonostante questo la malinconia non ha la meglio. Il loro obiettivo è quello di poter tornare ad essere sereni.

Il cantante Gazzelle sul palco

Il lyric video è stato pubblicato su Youtube ed ha già superato le undicimila visualizzazioni, in attesa del video originale. Nel frattempo, sappiamo che Gazzelle tornerà ad esibirsi live il prossimo anno, nei palasport in giro per l’Italia.

Ed a te piace Gazzelle? Pensi che Tuttecose possa diventare un tormentone di questa estate? Ti aspettiamo nei commenti ed intanto ti lasciamo con il testo del nuovo singolo!

Testo di Tuttecose

Okay, amici come prima, la festa è già finita

Se non ti riconosci più non te la prendere con la mia vita

Con la tua vita

Che sembra un film dentro un film

Dentro un film, dentro una foto sbiadita

Un pezzo di una citazione a caso di qualche canzone

Che non l’hai nemmeno mai sentita

Ma tu non sei cattiva, no no

Sei buona come il tuo sapore tra le dita

Mare, fammici stare bene

Dentro c’è tuttecose

Stiamocene io e te

Che stare male non vale

Se non lo puoi gridare

Portati via ste cosе

Portale via con te

E conto a milioni le fasi chе ho

Poi ho compreso e dico chissà se ho ragione o no

Io non lo guardo mai il mondo tuo da un oblò

Non ci ascolto, sì, in conchiglie il mare che ho dentro

Lascio andare, tutto appare, faccio strade in lacrime

Chiudo a chiave, poi scompare tra le cose che ho con te

Dico chissà se mi mandi, sono intorno due orbite

Entro in fissa in strani giorni, come in fondo fai con me

Sul ciglio delle porte tue serrate col lucchetto

E dico amarti sottosopra forse riesce meglio

Tipo come chissà se mi ascolti

Come quando chiudi gli occhi, come le cose che ho in testa, ehi

Mare, fammici stare bene

Dentro c’è tuttecose

Stiamocene io e te

Che stare male non vale

Se non lo puoi gridare

Portati via ste cose

Portale via con te

E forse andranno via tutte ste cose come onde

Sopra la sabbia il sole scende e io sto peggio

Ma non t’ho visto e non t’ho detto mai

Che bello starsene seduti, sai

Noi due una scia d’aereo e tutti muti

Mare, fammici stare bene

Dentro c’è tuttecose

Stiamocene io e te

Che stare male non vale

Se non lo puoi gridare

Portati via ‘ste cose

Portale via con te

E stare male non vale

Se non lo puoi gridare

Portati via ‘ste cose

Portale via con te

Mare, fammici stare bene

Dentro c’è tuttecose

Stiamocene io e te