Oggi, Venerdì 10 Marzo 2023, Gazzelle ha pubblicato il nuovo singolo dal titolo “Idem”. Il brano prodotto sotto l’etichetta Maciste Dischi / Artist First è fin da subito disponibile su Spotify e tutte le altre principali piattaforme di streaming musicale.

Il cantautore romano torna dopo il successo del singolo “Non lo dire a nessuno” in attesa del maxi evento in programma il 9 Giugno 2023 allo Stadio Olimpico di Roma, con l’unico grande concerto che lo vedrà protagonista quest’anno.

In “Idem” Gazzelle inserisce ancora una volta elementi personali, come nelle recenti produzioni.

“Ci sono tanti momenti della mia vita: dalla fine di una storia che mi ha lasciato al buio, all’inizio di qualcosa che mi ha restituito la mia luce. Dal crollo psicologico che ho attraversato un po’ di tempo fa, al riprendere la mia vita e la mia mente nelle mie mani. Scrivere è la mia cintura di sicurezza. E se il mondo finisse davvero domani io continuerei a farlo, sempre mettendoci dentro tutto quello che questa vita mi dà. Qualunque cosa sia”.

Il lancio della canzone è stato anticipato dalla comparsa di poster che raffiguravano un t-rex in giro per Milano, lasciando due interrogativi che hanno incuriosito i fan: “Se tornassero i tirannosauri?” e “E se il mondo finisse domani?”.

Il significato del testo di “Idem” di Gazzelle

Il testo di “Idem” è fortemente personale, una sorta di presa di coscienza e sfogo dello stesso cantautore romano. Gazzelle infatti nella prima parte della canzone esorta a non buttarsi a terra quando le cose vanno male e quando ci lascia prendere dalla disperazione. Un appiglio è sempre l’amore. Il testo prosegue quindi rivolgendosi alla persona amata.

Se fosse l’ultimo giorno, se il domani non arrivasse mai, se una guerra, un cataclisma ambientale o i dinosauri spazzassero via l’intera umanità allora il cantante vorrebbe passare gli ultimi istanti con il suo amore.

Gazzelle come da lui stesso testimoniato è appena uscito da un brutto periodo e le parole di “Idem” aiutano l’ascoltatore a superare i problemi. Il testo ha proprio questa la capacità di far immedesimare chiunque nel vissuto personale dell’artista.

Il testo di “Idem” di Gazzelle

Quando fai un sacco di errori

gli altri tutti campioni

e se ti viene da urlare, tranquillo, è normale

se si spegne la luce tu lo sai che è solo un interruttore

E ho ritrovato me stesso, da solo in un cesso, davanti allo specchio ho capito che

che tutto si intreccia e alla fine si spezza ma se non si spezza hai ragione te

che è tutte le notti che faccio le 3

e fare a cazzotti per stare con te

e tu ammazzeresti per stare con meè assurdo ma anch’io

idem

E se il mondo finisse domani

se arrivassero gli americani

io vorrei stare con te

sotto le bombe con te

mentre mi sparano e

se arrivassero mille tsunami

se arrivassero i tirannosauri

io vorrei stare con te

anche sott’acqua con te

mentre ci mangiano e

Quando sei al buio lì fuori

gli altri tutti lampioni

ma lo sai che sono un generatore

E ho immaginato me stesso volare dal tetto ma steso su un letto ho capito che

che tutto si ingrossa e alla fine ti strozza ma se non ti strozza hai ragione teche è tutta la vita che parlo di te

pure quando aprivo staccavo alle 3

e tu moriresti per stare con me

è assurdo ma anch’io

idem

E se il mondo finisse domani

se arrivassero gli americani

io vorrei stare con te

sotto le bombe con te

mentre mi sparano e

se arrivassero mille tsunami

se arrivassero i tirannosauri

io vorrei stare con te

anche sott’acqua con te

mentre ci mangiano e

E ho lasciato alcuni pezzi di me

dentro le persone sbagliate

qualcuno ha preso il meglio

qualcuno ha preso il peggio

e a volte fa davvero male

così tanto male, che non sento nemmeno più quasi dolore

E se il mondo finisse domani

se arrivassero gli americani

io vorrei stare con te

