Flavio Bruno Pardini, da noi conosciuto come Gazzelle, è un cantautore di Roma classe 1989. Ha frequentato il Liceo insieme a Dark Wayne ed a Tony Effe ed insieme a loro ha fondato il gruppo trap Dark Polo Gang con cui ha iniziato a farsi conoscere sulla scena musicale nazionale. Ha all’attivo brani che hanno ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico come Destri, Vita Paranoia, Non sei tu, Una canzone che non so e Polynesia per citarne alcuni.

Un successo straordinario che lo ha portato ad essere un vero protagonista del mondo musicale italiano. È sufficiente pensare che il suo ultimo album, dal titolo Ok, è stato certificato disco di platino e che a febbraio è entrato direttamente al primo posto della classifica italiana. Il cantante è pronto per festeggiare questi traguardi importanti ed oggi, venerdì 10 dicembre, ha pubblicato il repack dell’ultimo album, ma questa volta dal titolo Ok un Cazzo per Maciste Dischi ed Artist First.

Non è stata una sorpresa per i suoi fan poiché questa novità è stata anticipata le scorse settimane sul palco di X Factor dove Gazzelle ha presentato il suo ultimo singolo Fottuta Canzone.

Il cantante Gazzelle

Il nuovo album è disponibile da oggi in streaming, digitale, ma anche nei formati classici come il cd vinile, il vinile autografato e la versione deluxe limitata. Il repack contiene, ovviamente, brani già conosciuti, ma anche quattro novità: due brani già noti al pubblico come il duetto con Mara Sattei sulle note di Tuttecose e Fottuta Canzone e due brani completamente nuovi come Brutta Nuvola e Meglio di Prima. Quattro pezzi che spaziano in diverse direzioni sonore dal pop al punk e che fanno tornare in luce il solito Gazzelle. Nel frattempo, il cantautore è reduce dal successo del suo tour estivo e si prepara per tornare live nei palazzetti di tutta Italia dal prossimo gennaio: la prima data è quella del 15 gennaio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) per chiudere poi il 4 febbraio al Mediolanum Forum di Assago (MI).

La tracklist di Ok un Cazzo

Blu

Destri

GBTR

Però

Lacri-ma

Ok

7

Belva

Coltellata feat The Supreme

Scusa

Un Pò Come Noi

Tuttecose feat Mara Sattei

Fottuta Canzone

Brutta Nuvola

Meglio di Prima

E tu hai già avuto modo di sentire il repack di Gazzelle? Cosa ne pensi delle quattro canzoni che sono state aggiunte? Ti aspettiamo nei commenti!