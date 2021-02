Davide De Luca, per il pubblico meglio conosciuto con il nome d’arte di Gemitaiz, è un rapper di Roma, classe 1988. Protagonista di singoli di successo come Non se ne parla (2014), Intro (2016), Coma (2016) e Come me (2019), ma anche di duetti importanti come quello con Anna Tatangelo sulle note di Fra me e te o con Achille Lauro in Scat Men.

Ora torna a far parlare di sé e lo fa con il singolo Mondo di fango, tratto dall’album QCVC9 Quello che vi consiglio 9 che ci permette di fare un grande salto temporale proiettandoci direttamente nel 2080. Nel video della canzone Mondo di fango troviamo il rapper sotto forma di alieno mentre viene inseguito da un militare armato, a fare da sottofondo a tutto questo c’è uno scenario post atomico. Il video ha conquistato il mondo di Youtube scalando la classifica fino ad aggiudicarsi le prime posizioni. Con questa canzone, Gemitaiz vuole far capire cosa ci succederà nel futuro, in un possibile mondo distopico. D’altronde, all’inizio del suo video troviamo una citazione di Emil Cioran, filosofo rumeno.

“Il progresso è l’ingiustizia che ogni generazione commette nei confronti di quella che l’ha preceduta”.

Il testo di Mondo di fango

Cambiare qua nessuno vuole

Piuttosto ci strappiamo il cuore

Siamo sposati col dolore

Per noi è una questione d’onore, yeah

Siamo felici, siamo tristi

Dici: “A che servono gli artisti?”

Quel giorno che ci siamo visti

Ho detto: “Fortuna che esisti”, yeah, yeah, yeah, yeah

Sento, fra’, che c’è qualcosa che non va

Questo non è un romanzo rosa

Qua moriamo tutti e finisce la storia

Sì, perdiamo tutti, e questa è la vittoria, no, no

Sento che non c’è più niente

Quando è tutto acceso con le luci spente

Baby, ho già dato tutto a questa gente

Oggi stiamo insieme, non so che mi prende, no, no

Forte

Ho detto: “Basta” mille volte

Ho le emozioni in cassaforte

Quelle, no, non me le hanno tolte

No, no, no, no, no, no

Pensi

Siamo uguali, siamo diversi

Da qua ne usciamo solo a pezzi

Stiamo insieme se stiamo persi

Sennò neanche mi guardi in faccia mentre piango

Se non mi hai voluto, non tornare manco

Io non te l’ho detto, però ero stanco

Io non te l’ho detto, però ero stanco, yeah, yeah

Adesso è rumore bianco

Vedo il tuo riflesso nella droga e nell’alcool

Io non te l’ho detto, però ero stanco

Vestiti di bianco in un mondo di fango, no, no

