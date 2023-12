Davide De Luca, per il pubblico meglio conosciuto con il nome d’arte di Gemitaiz, è un rapper di Roma, classe 1988. Protagonista di singoli di successo come Non se ne parla (2014), Intro (2016), Coma (2016) e Come me (2019), ma anche di duetti importanti come quello con Anna Tatangelo sulle note di Fra me e te o con Achille Lauro in Scat Men.

Ed oggi Gemitaiz è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 22 dicembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Colpevole che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Ma questa volta non è da solo perché duetta con altri due nomi molto importanti nel panorama della musica, ovvero Franco 126 e Lil Kvneki.

Il rapper Gemitaiz

Il significato di Colpevole

Colpevole, il nuovo singolo di Gemitaiz, è tratto da QVC10 – Quello che vi consiglio vol. 10 ovvero il suo nuovo album che arriva a tre anni. Parla di un rapporto sentimentale dove, però, la ragazza pare non provare gli stessi sentimenti perché “Cerco gli accendini ma li ho tutti in tasca, come fa con il mio cuore una ragazza”. Non serve a nulla l’amico che gli ripete che con il tempo passerà, per lui ormai si tratta di un giorno inutile e sa che quello che “Resta di noi è andato perso”.

E tu sei un fan di Gemitaiz? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Colpevole? Ti aspettiamo nei commenti!