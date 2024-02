Emanuele Palumbo, da tutti noi conosciuto semplicemente come Geolier, è un rapper di Napoli classe 2000. Magari fino ad un mesetto fa il suo nome non era conosciuto dai più, ma dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano I p’me, tu p’te tutto è cambiato.

Il rapper, infatti, è arrivato secondo sul palco dell’Ariston, ma a far parlare è stata soprattutto la sua vittoria in seguito all’esibizione del giovedi, quando andava in scena la serata delle cover e Geolier si è esibito in un medley insieme a Guè, Luchè e Gigi D’Alessio arrivando a vincere la serata tra fischi e gente che ha lasciato l’Ariston non d’accordo con la classifica finale. Nonostante questo, però, il giovane ragazzo non si è perso d’animo ed ha messo tutto sé stesso durante la serata finale quando si è conquistato la medaglia d’argento, alle spalle di Angelina Mango. Ed ora Geolier è pronto per una nuova avventura nella vita professionale.

Geolier, infatti, ha fatto il suo debutto su Netflix poiché è tra i protagonisti di Nuova scena, un reality che va in onda sulla piattaforma di streaming. Si tratta della versione italiana di Rythm + Flow, un reality dedicato al mondo del rap ed al mondo dell’hip hop. Lo troviamo in compagnia di Fabri Fibra e di Rose Villain (anche lei reduce dal Festival di Sanremo) mentre tra le principali città italiane, ovvero Roma, Milano e Napoli, cercano nuovi possibili superstar. Per il momento sono usciti 4 episodi dalla durata di poco più di 40 minuti ciascuno e Nuova scena è già entrato nella top 10 del nostro paese diventando la serie più vista sulla piattaforma di streaming in Italia.

Geolier sul palco dell’Ariston

Nuova scena potrà contare su altri 4 episodi che arriveranno sul piccolo schermo il prossimo lunedì, ovvero il 26 febbraio. Una serie che attira l’attenzione anche perché coinvolge diversi importanti nomi del panorama della musica italiana come Lazza, Fred De Palma, Ernia, Nitro, Rocco Hunt e Yung Snapp per citarne alcuni. Nei primi 4 episodi, già disponibili su Netflix, assistiamo alla fase di ricerca di Geolier, Fabri Fibra e Rose Villain, ma poi ci sarà anche il momento in cui i giovani rapper che sono stati scelti dovranno mettersi alla prova con imprese come il freestyle, il rap battle, ma anche prendere parte a videoclip e fare featuring con Madame, Gué, Marracash e Noyz Narcos.

Il premio finale vedrà il concorrente vincitore aggiudicarsi 100mila euro e l’episodio finale di Nuova scena andrà in onda lunedì 4 marzo. Per questa occasione, i tre giovani artisti arrivati in finale dovranno presentare il loro brano alla giuria che poi prenderà la sua decisione. Nonostante tutto, si tratta di un vero successo per Geolier che, dal punto di vista musicale, è già diventato un nome importante per la musica italiana e non solo, ma che ora è pronto anche per fare nuove esperienze e mettersi in gioco.

E tu hai già avuto modo di vedere i primi quattro episodi di Nuova scena? Cosa ne pensi di questo genere di serie tv? Ti aspettiamo nei commenti!