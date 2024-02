Scoppia il caso a Sanremo, in molti infatti si chiedono come i napoletani abbiano votato Geolier durante le cinque serate del Festival.

Come ormai è noto, una delle importanti novità di questa 74esima edizione del Festival di Sanremo è ciò che concerne giurie, votazioni e classifiche. A determinare le classifiche della gara, infatti, sono state tre giurie. Tuttavia, quest’anno, oltre al tradizionale Televoto, alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, si è aggiunta una Giuria delle Radio, in sostituzione alla Giuria Demoscopica.

In queste ore stanno facendo il giro del web alcune indiscrezioni a riguardo delle modalità con cui il rapper avrebbe operato per garantirsi un posto in vetta nella classifica sanremese. La stessa giornalista Selvaggia Lucarelli sui social ha postato il video in cui si vede il cantante spiegare come inviare il messaggio con il suo codice: “Abbiamo 5 televoti per ogni numero di telefono. Sapit già c ata fa”. Ha aggiunto nella storia ancora Geolier: “Tutti i telefoni così (con tutte le Sim)”. Insomma, il metodo più semplice per far vedere come dare 5 voti per ogni sim sul telefono. Ricordiamo, comunque, che nulla di ciò che ha fatto è illecito o vietato dal regolamento.

Evidentemente, come è giusto che sia, la voglia di vincere era tanta e, attraverso la comunicazione social, esortava il suo pubblico a votarlo, nello stesso modo in cui prima di partire per Sanremo ha fatto il giro di alcune scuole campane per incontrare gli studenti.

Poi, a tutto questo aggiunge anche un’astuta operazione di marketing, ovvero la collaborazione con la squadra del Napoli. È proprio Geolier che ha disegnato personalmente la collezione che il club ha messo in vendita, con una maglia bianca e una nera e scritte in dialetto.

Geolier Sanremo: i successi e il trionfo social

Ad ogni modo, non possiamo non tener conto di un fattore molto importante. Geolier trionfa su TikTok e ha dominato le classifiche nel 2023, posizionandosi primo tra gli album più venduti, con il suo “Il coraggio dei bambini” e secondo negli stream.

E ancora, attualmente nella classifica FIMI è il primo, avendo collezionato oltre 4 milioni e mezzo di stream in pochissimi giorni. Dunque, i fischi dell’Ariston potrebbero essere dovuti all’anagrafica degli spettatori del pubblico in sala che, è probabile, non abbia mai sentito parlare del giovane 23enne Geolier.

