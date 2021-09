Grosse e importanti novità per gli amanti del cinema di qualità! L’attore George Clooney (Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco, Confessioni di una mente pericolosa, Tomorrowland – Il mondo di domani), ormai sempre più votato al suo ruolo di regista, dirigerà il film The Tender Bar, di cui è protagonista un’altra star hollywoodiana molto conosciuta, ovvero Ben Affleck (Jay & Silent Bob… Fermate Hollywood!, La verità è che non gli piaci abbastanza, Jay e Silent Bob – Ritorno a Hollywood).

Volete saperne di più? Bene, vi accontentiamo subito! A dare le prime notizie su The Tender Bar è stato il tabloid Collider, che ha rivelato in anteprima alcuni dettagli che fino a questo momento non erano ancora stati resi noti. Vi avevamo già parlato del film – trovate il nostro precedente post cliccando qui -, e oggi vi diciamo qualcosa in più sulla produzione, la trama e il cast.

Il film sarà distribuito da Amazon Studios e debutterà in tutti gli Stati Uniti il prossimo 22 dicembre. La prima uscita, però, come si usa fare in grande stile per i film che hanno un determinato peso a Hllywood, è riservata alle città di New York e di Los Angeles qualche giorno prima, ovvero il 17 dicembre. Per quanto riguarda il resto del mondo, invece, The Tender Bar sbarcherà sulla piattaforma Amazon Prime Video il Il 7 gennaio 2022, e sarà visibile anche in Italia attraverso Sky Q e tramite Now Smart Stick.

George Clooney sul set di The Tender Bar

Trama e cast di The Tender Bar

Per quanto riguarda la trama del nuovo film diretto da George Clooney, di cui per molto tempo non è stato rivelato nulla mantenendo volutamente un cert riserbo, Collider ha reso nota la sinossi della pellicola, e questo è ciò che al momento è stato reso noto dal tabloid:

“The Tender Bar racconta la storia di J.R., un ragazzo senza padre che cresce nel bagliore di un bar dove il bartender, suo zio Charlie, è il più acuto e colorato tra un assortimento di figure paterne eccentriche ed espansive. Mentre la determinata madre del ragazzo cerca di dare al figlio le opportunità a lei negate, lasciando anche la casa dilapidata di suo padre, oltraggioso e malvolentieri di supporto, J.R. inizia coraggiosamente, anche se non sempre con graia, a inseguire i suoi sogni romantici e professionali, con un piede sempre presente nel bar dello zio Charlie”.

Per quanto riguarda il cast del film, invece, non ci si poteva non aspettare un gruppo molto nutrito di attori, la maggior parte dei quali volti noti del grande schermo. Tra gli altri, a parte Ben Affleck che sarà il protagonista, vedremo la presenza di Tye Sheridan (Manuale scout per l’apocalisse zombie, I segreti della notte, Il collezionista di carte) e Lily Rabe (Sapori e dissapori, Vice – L’uomo nell’ombra, C’era una volta Steve McQueen) nei ruoli del piccolo J.R. e di sua madre. Insieme a loro citiamo anche la presenza di Christopher Lloyd (Qualcuno volò sul nido del cuculo, Ritorno al futuro, The Macabre World of Lavender Williams), Max Casella (Cogan – Killing Them Softly, La ruota delle meraviglie – Wonder Wheel, The Rhythm Section).

E, ancora: Sondra James (Mr Cobbler e la bottega magica, Shiva Baby, Sexlist), Max Martini (Jarod il camaleonte, Captain Phillips – Attacco in mare aperto, Cinquanta sfumature di grigio), Michael Braun (The Affair: Una relazione pericolosa, The Sinner, The Blacklist), Matthew Delamater (American Odyssey, The Castle Rock, Alchemy of the Spirit), Rhenzy Feliz (All Together Now, Runaways, Kevin (Probably) Saves the World), Ivan Leung (Good Girls, Heartlock Facility, Superstore), Briana Middleton (3:35 to Boston, Sharper, Beauty & The Beast) e l’ultimo arrivato Daniel Ranieri.

La pellicola è basata sull’omonima opera del giornalista e scrittore statunitense J. R. Moehringer – suoi sono anche i romanzi Il campione è tornato, Oltre il fiume e Pieno giorno -, che ha avuto un notevole successo. Il film ha come sceneggiatore il noto William Monahan (Le crociate – Kingdom of Heaven, Sin City – Una donna per cui uccidere, Nessuna verità), già vincitore del Premio Oscar nella categoria Migliore sceneggiatura non originale grazie alla pellicola The Departed – Il bene e il male, del regista Martin Scorsese (Quei bravi ragazzi, Cape Fear – Il promontorio della paura, The Irishman).