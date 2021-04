Georgina Rodriguez, modella argentina classe 1994, è nota al pubblico per essere al fianco del calciatore Cristiano Ronaldo. Ma i telespettatori italiani hanno potuto apprezzarla e conoscerla meglio anche sul palco dell’Ariston nelle vesti di co-conduttrice, al fianco di Amadeus, per il Festival di Sanremo 2020.

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo si sono conosciuti in un negozio di Gucci dove lei lavorava come commessa. Fu subito un vero e proprio colpo di fulmine nonostante le interazioni limitate poiché lei si trovava sul posto di lavoro quindi, a malincuore, si sono persi di vista. Salvo poi ritrovarsi ad un evento organizzato da Dolce e Gabbana con un ambiente completamente diverso da quello lavorativo che ha permesso loro di conoscersi meglio e da quel momento non si sono più lasciati. Georgina è sempre al fianco del suo Cristiano ed insieme a lui ha cresciuto i suoi tre figli (Cristiano Jr ed i gemelli Eva e Mateo) come se fosse la loro mamma. La coppia ha una figlia, la piccola Alana Martina, nata nel novembre 2017.

La Rodriguez è sempre pronta a supportare il suo compagno, senza ombra di dubbio uno dei talenti calcistici più amati dai tifosi di tutto il molto. Nonostante questo, restano una coppia molto umile. Georgina, infatti, ha perso il papà dopo una lunga malattia e si è resa conto che ciò che conta davvero sono la salute e l’unione della famiglia, non di certo i soldi. Nel frattempo, la giovane argentina cerca di farsi spazio nel mondo dello spettacolo. È sufficiente pensare che è appena entrata a far parte della grande famiglia di Netflix. A rivelarlo è lei stessa sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 24 milioni di follower. Non sono mancati i complimenti di Cristiano Ronaldo, sempre al suo fianco:

La bella Georgina Rodriguez ad un evento

“Congratulazioni amore. Molto orgoglioso di te”.

Georgina Rodriguez sarà la protagonista di un reality show a 360 gradi che si occuperà della sua carriera, ma soprattutto della vita privata. Scopriremo come sono organizzate le sue giornate, come vive la sua quotidianità di mamma e di fidanzata. Netflix rivela che:

“Con 24 milioni di fan su Instagram, Georgina è, oltre le tante altre cose, una modella, una madre, una influencer, una imprenditrice, una ballerina e l’attuale compagna di Cristiano Ronaldo. Questo reality sarà un retroscena profondo e emotivo della donna che c’è dietro le foto, le storie e i grandi titoli: le sue giornate, la sua maternità e i suoi alti e bassi…”

A te piace Georgina Rodriguez? Guarderai il reality show a lei dedicato? Ti aspettiamo nei commenti!