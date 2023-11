Cresce sempre di più il successo del “Gialappa’s Show”, il programma della Gialappa’s Band, approdato da tempo su TV8.

La lunga serie di format comici di successo del gruppo ha inizio nel 1989 quando sbarcano in tv programmi dal titolo Mai dire… (Mai dire Gol, Mai dire Tv, Mai dire Mondiali, Mai dire Grande Fratello).

Tutti giusti, tutti amati e soprattutto tutti molto semplici capaci di arrivare dritti al pubblico e che proprio per questo vengono molto apprezzati.

Con l’avvento del politicamente corretto la Gialappa’s è stata però in qualche modo costretta a fare una pausa di formattazione per essere poi in grado di adattarsi ai tempi e ai nuovi programmi in circolazione.

Ora che sono tornati ci hanno messo veramente poco a riconquistare lo stesso successo degli anni passati. Così, nonostante il loro ultimo esperimento, cinque anni fa, non sia andato come speravano ci hanno riprovato e questa volta hanno ottenuto e stanno ottenendo ascolti da record.

Il successo dei programmi come il “Gialappa’s Show”

Il successo dei format simili a quello della Gialappa’s Band sta tutto nel mettere al centro la risata. Il pubblico infatti ha voglia di ridere per qualche ora davanti allo schermo della televisione, che siano degli sketch, dei monologhi o dei siparietti non importa basta che il tono utilizzato sia leggero e divertente.

Certo, una risata non cancellerà i problemi o le notizie di cronaca e attualità che ultimamente ci circondano ma grazie a questi programmi almeno per qualche ora si avrà la possibilità di non pensarci.

Le nuove partenze in palinsesto infatti puntano quasi tutte allo stesso obiettivo: farci ridere. Cambiano i volti, le reti e gli orari, ma la parola chiave resta la leggerezza.

Ecco, Gialappa’s Show e tutti i compianti Mai dire sono forse alcuni dei programmi tv che più creano una vera e propria comunità tra il pubblico e attingono ad un linguaggio che nel tempo è diventato iconico e che ora sta spopolando anche tra i più giovani che conoscono ad esempio lo sketch del citofono o le rubriche dei personaggi diventati famosi.

Programmi e format come questi creano un vero e proprio porto franco, una sorta di zona comfort che lo spettatore fa suo e che aspetta con ansia.

