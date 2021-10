Dopo lunghi anni di assenza, Gianluca Grignani torna al rock più puro e indisciplinato, e lo fa con il singolo I Bei Momenti. Non sono certa che sarà un successone, dopotutto, non è una canzone abbastanza commerciale per conquistare il pubblico più vasto, ma a suo modo, è una conferma della maturità artistica di Grignani, che sceglie volontariamente di restare lì dove si sente comodo, nel suo rock.

Non mancano i richiami al suo album La Fabbrica di Plastica, un album che, dopo canzoni come Destinazione Paradiso, non fu capito dalla maggior parte dei fan, ma che per la prima volta ci mostrò la vera anima di Gianluca Grignani.

E così con I Bei Momenti, il cantante torna al suo rock, senza mancare di ironia e sarcasmo, senza prendersi molto sul serio, ma regalandoci una canzone di tutto rispetto.

Il significato del testo di I Bei Momenti di Gianluca Grignani

Il testo di I Bei Momenti è un testo esistenzialista, capace di mettere in relazione diverse generazioni mettendo in prima linea l’ironia e il sarcasmo.

Il testo della canzone parla dei nostri tempi, e lo fa attraverso la voce di un cantautore che interroga in prima persona la sua esistenza. Come possiamo infatti leggere nel testo:

E se poi davvero ancora ti stupisse qualcosa… e allora

ah vita, io non ti ho mai tradita

forse non ti ho capita

fossi una donna almeno… che scemo!

dimmi perché con me, perché con me, perché? dal testo di I Bei Momenti

In queste parole, ancora una volta, Grignani ci fa capire quanto sia rimasto fedele a se stesso come artista e, nonostante i periodi difficili, anche come uomo.

E tu cosa ne pensi della canzone I Bei Momenti? Lascia un commento per dirci cosa ne pensi di questo ritorno di Gianluca Grignani.