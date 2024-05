gIANMARIA è un cantautore di Vicenza classe 2002. Nonostante la giovane età è già uno dei cantanti più amati nel panorama della musica italiana.

Si avvicina al mondo della musica a 13 anni e per potersi permettere gli studi musicali lavora in una pizzeria locale alternandola agli studi al Liceo. Nel 2021 diventa un nome noto quando prende parte a X Factor ed arriva secondo sotto la guida di Emma Marrone, sua mentore. Nel 2023, invece, arriva sul palco dell’Ariston e prende parte al Festival di Sanremo con il singolo Mostro. Voce di brani come I Suicidi, Io ti conosco, Ascolta, Senza Saliva, Testamento fino a Tutto quello che ho e Tieni giù le mani per citarne alcuni. Ed oggi gIANMARIA è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 10 maggio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Estate Disperata che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforma musicali di streaming.

Il cantante gIANMARIA

Il significato di Estate Disperata

Estate Disperata, il nuovo singolo di gIANMARIA, offre una riflessione sull’adolescenza vissuta dal cantautore. Una canzone dal sapore malinconico che vuole andare contro tutti gli stereotipi tipici dei tormentoni estivi. Sempre in bilico tra rock, cantautorato e sonorità urbana. A tal proposito, gIANMARIA rivela che:

“Estate Disperata è probabilmente il brano più leggero che abbia mai scritto. Nel testo del brano ho cercato di offrire delle immagini ben chiare di alcuni momenti importanti tra i miei 14 e 18 anni. Le mie estati da adolescente le ho vissute così, in modo leggero e sempre in viaggio, pur rimanendo emotivo, a volte malinconico. Questo brano racchiude esattamente questo: le mie estati passate”.

Nel frattempo, gIANMARIA è pronto anche a fare il suo debutto come autore con Stagno, il suo primo romanzo edito da Mondadori. Protagonista di Stagno è Italo, un giovane ragazzo cresciuto con la mamma Stefania (bellissima proprietaria di un centro estetico) in un paese di provincia. Italo è anche lui un bellissimo ragazzo, ma non gli piace ricevere troppe attenzioni. Si apre solo all’amicizia con Patrick, ma per il resto è molto solitario e vive nella sua realtà stagnante. Il ritratto di una vita alienata dove solo Italo può cogliere l’immobilità inutile che lo circonda. Ed il cantante è pronto per questa nuova sfida nella sua vita professionale.

