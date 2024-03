E’ indubbiamente uno dei suoi brani più famosi e ora diventa un nuovissimo progetto discografico di inediti: esce infatti proprio oggi venerdì 22 marzo 2024 Sei nell’anima di Gianna Nannini, ventitreesimo album in studio della sua carriera e disponibile, oltre alla versione digitale, anche nel formato fisico sottoforma di CD e di vinili di colore nero, bianco oppure grigio, questi ultimi due autografati.

Un’opera che fa da apripista per il prossimo tour internazionale che vede coinvolta l’amatissima artista nostrana, dal titolo giustappunto Sei nell’anima tour, in partenza il 25 novembre 2024 da Zurigo.

Di questo album fa parte, tra gli altri, anche il brano protagonista del nostro articolo di oggi, ovvero Io voglio te, di cui qui di seguito andremo a scoprire il significato del testo.

Significato di “Io voglio te”

Questo è un singolo di puro amore, rivolto dall’artista a una persona speciale, della quale ha bisogno e di cui ribadisce a più riprese l’insostituibilità.

Testo della canzone

Spalanchiamo le finestre e facciamo entrare il mondo

e con le parole perse costruiamo un bel discorso

è sempre diverso il battito del cuore

neanch’io me lo spiego, ma sento cosa vuole

Io voglio te, o te o nessuno

e non finire mai, non finire mai

di farmi ridere

Io voglio te, e passo e chiudo

e non finire mai, non finire mai

di farmi piangere

Anche se non te l’ho detto con te mi sento in mare aperto

siamo mano nella mano su un futuro ancora incerto

è sempre diverso il suono dell’amore

il cuore è lo stesso, non sente la ragione

Io voglio te, o te o nessuno

e non finire mai, non finire mai

di farmi ridere

Io voglio te, e passo e chiudo

io voglio te, voglio te, voglio te

o te o nessuno

Io voglio te, o te o nessuno

io voglio te, voglio te, voglio te

o te o nessuno

Io voglio te, voglio te, voglio te

o te o nessuno

Io voglio te, voglio te, voglio te,

o te o nessuno.