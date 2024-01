La mitica Gianna Nannini è tornata in questo freddo venerdì di inizio Gennaio con un nuovo brano, dal titolo estremamente evocativo: “Silenzio“, che precede di alcuni mesi l’uscita del suo prossimo album, il cui rilascio è previsto in Primavera e che dista ben cinque anni dall’ultimo lavoro discografico dell’artista, ovvero “La differenza“.

Ma di cosa parla “Silenzio“? Scopriamone il significato e il testo qui di seguito.

Significato di “Silenzio”

Questo singolo racconta il malinconico approssimarsi della conclusione di una storia d’amore, che lascia alle sue spalle una scia di emozioni, pensieri, paure e riflessioni. La cantante sembra essere indecisa su cosa fare (“Quello che non ho è amarti un po’, quello che non so è mandarti via“) e sebbene nel post ritornello paia riuscire a fare una maggiore chiarezza nei suoi sentimenti (“Ora torniamo a vivere davvero, ora non c’è una colpa, ognuno ha il suo dolore, forse che siamo soli non è vero, ora è la volta buona che ci credo“), dopo poco compie un passo indietro, affermando di non voler perdere quell’amore così importante per lei (“Forse, se mi baci adesso, non ti lascio andare via“). Perché alla fine, quello stesso amore, è il suo silenzio. Silenzio di cosa? Forse della ragione, del cervello, che a volte nelle relazioni riescono a prevalere sul cuore, ma a volte no. Proprio no.

Testo della canzone

[Strofa 1]

Parlami d’amore, cambia la visione

Vuoi tornare un po’ indietro nel tempo

Seguo le tue ombre

Non ascolto, sento

Siamo nelle sole nelle lacrime che scendono

[Ritornello 1]

Quello che non ho è amarti un po’

È un bacio nel silenzio (Silenzio)

Quello che non so è mandarti via

Sei qui nel mio silenzio (Silenzio)

(Silenzio)

[Strofa 2]

Tutto quel casino, tutta quella gente

Noi ci siamo persi e ritrovati sempre

Parlami d’amore senza più parole

Oppurе questa luna è lì per nientе

[Ritornello 1]

Quello che non ho è amarti un po’

È un bacio nel silenzio (Silenzio)

Quello che non so è mandarti via

Sei qui nel mio silenzio (Silenzio)

(Silenzio)

[Bridge]

Ora che siamo soli, non è vero

Ora torniamo a vivere davvero

Ora non c’è una colpa, ognuno ha il suo dolore

(Silenzio)

(Silenzio)

[Ritornello 2]

Quello che non ho ora lo so

Sei tu nel mio silenzio (Silenzio)

Quello che non so è mandarti via

Sei qui nel mio silenzio (Silenzio)

[Post-Ritornello]

Forse è soltanto quello che volevo

Ora torniamo a vivere davvero

Ora non c’è una colpa, ognuno ha il suo dolore

Forse che siamo soli non è vero

Ora è la volta buona che ci credo

Forse, se mi baci adesso, non ti lascio andare via

[Outro]

(Silenzio)

Sei tu il mio silenzio.