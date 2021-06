Jovanotti e Gianni Morandi: una coppia inedita, due cantanti molto amati in Italia e non solo. I due tornano insieme collaborando sulle note di L’Allegria, pronti a diventare i protagonisti di questa estate italiana. Il brano è uscito oggi, venerdì 11 giugno, in radio e sulle piattaforme streaming di musica e segna il ritorno di Gianni Morandi sulla scena musicale. La canzone è stata scritta da Jovanotti e prodotta insieme a Rick Rubin nel suo studio di Malibu, prima del lockdown. Il cantante afferma che:

“Per me è un onore immenso aver scritto per uno dei migliori di sempre, una leggenda per ogni generazione ed un uomo dal quale io imparo ogni secondo qualcosa. La cosa paradossale è che ho dato a Morandi uno dei miei pezzi preferiti tra quelli che avevo in cantiere e quando la ascolto con la sua voce sento di appartenere all’energia di sto pezzo di rocknroll acrobatico più che se l’avessi cantata io”.

Un progetto che, quindi, nasce prima della pandemia con Gianni Morandi che aveva chiesto a Jovanotti di potergli scrivere una canzone. Poi, purtroppo, tutto si è bloccato ed il mondo è rimasto sospeso fino a poco tempo fa. Lo stesso Morandi, da parte sua, ha postato sui social il suo balletto sulle note della nuova hit insieme alla moglie Anna invitando i suoi fan a ballare e cantare L’Allegria.

Gianni Morandi e Lorenzo Jovanotti sul palco

Il significato di L’Allegria

L’Allegria è un brano che vuole aiutare il popolo italiano a non pensare, ma solo a ballare e divertirsi per lasciarsi alle spalle il periodo difficile che tutti abbiamo vissuto a causa del Covid. Ora è necessaria una botta di vita ed un’azione che possa riaprire la partita. L’obiettivo è quello di essere un vero e proprio inno alla ripartenza.

E tu cosa ne pensi di questa collaborazione? Hai già ascoltato il brano L’Allegria? Ti aspettiamo nei commenti ed intanto ti lasciamo con il testo della canzone.

Il testo di L’Allegria

Il sogno di un ragazzo italiano,

la strada di casa che porta lontano,

lo sguardo perso nello specchio sopra il lavandino,

un ragno che mi guarda negli occhi dal comodino,

mi serve un indizio stasera in quest’ atmosfera, la fine di un’era,

mi ci vuole quello che ci vuole quello che ci vuole

e un calcio e ripartire ripartire,

ti saluto ci vediamo tra un secolo o un ora,

via dal resto del mondo che va in malora, oggetti smarriti riuniti nello stand phone,

e poi arriva il suono del gong di un altro round.

Mi serve una botta di vita, ci vuole un’azione che riapra la partita

mi ci vuole quello che ci vuole quello che ci vuole,

e un calcio e ripartire ripartire.

Quant’è bella l’allegria devo ricordarmelo wohoo

ho bisogno di allegria non dimenticarmelo wohoo

lalalalalalalalalala l’allegria wohoo lalalalalalala l’allegria wohoo

mai stanchi, mai tristi, mai colpevoli, un’auto, una strada e i dj favorevoli,

la voglia di qualcosa che non so cos’è, le scale di casa da scendere a tre a tre mi ci vuole quello che ci vuole quello che ci vuole, cos’è?

mi ci vuole quello che ci vuole quello che ci vuole e un calcio e ripartire ripartire

Quant’è bella l’allegria devo ricordarmelo wohoo ho bisogno di allegria non dimenticarmelo wohoo

lalalalalalalalalala l’allegria wohoo lalalalalalala l’allegria wohoo

mi ci vuole quello che ci vuole e quello che ci vuole e pace e ripartire ripartire

I giorni sono quello che sono, c’è uno che twitta si crede figlio del tuono,

un altro che pone rimedi dalla tv, la pillola rossa o la pillola blu?

mi serve una botta di vita, ci vuole un’azione che riapra la partita

mi ci vuole quello che ci vuole quello che ci vuole e un calcio e ripartire ripartire

Quant’è bella l’allegria devo ricordarmelo wohoo

ho bisogno di allegria non dimenticarmelo wohoo

lalalalalalalalalala l’allegria wohoo lalalalalalala l’allegria wohoo