Ginny e Georgia è una serie tv statunitense ideata da Sarah Lampert e che ha fatto il suo debutto, con la prima stagione, su Netflix nell’aprile 2020 per un totale di 10 puntate. Sulla falsa riga di Una mamma per amica, racconta la storia di una mamma che, insieme ai figli Ginny ed Austin, decide di trasferirsi nel Massachusetts sperando di poter dar loro una vita migliore. Tuttavia, dovrà fare i conti con una minaccia costante in seguito alla morte del marito, patrigno dei suoi figli.

Ed ora arriva una bella notizia per i fan di Ginny e Georgia. Netflix ha annunciato che la serie sarà rinnovata per una seconda stagione con altri 10 episodi. Nel cast troveremo sempre Brianne Howey nei panni di Georgia, Antonia Gentry in quelli di Ginny e Jennifer Robertson in quelli di Ellen Baker, ma probabilmente anche qualche new entry. Un rinnovo che tutti si aspettavano. D’altronde ha dimostrato di essere, fin da subito, una serie di successo ottenendo oltre 52 milioni di streaming nelle prime quattro settimane. Siamo tutti curiosi di scoprire cosa riserverà la vita a Ginny e Georgia.

Ginny e Georgia, la serie tv su Netflix

A dare l’annuncio dell’arrivo di un seguito sono stati proprio i protagonisti della serie tramite un video pubblicato da Netflix. Ovviamente, le riprese non sono ancora iniziate e, di conseguenza, la seconda stagione non arriverà a breve sui piccoli schermi. Si pensa che sarà necessario aspettare l’inizio del 2022 per vedere i nuovi episodi che porteranno molte novità. Ciò che il pubblico si chiede, però, è: assisteremo ad un nuovo trasferimento o finalmente Georgia Miller è riuscita a trovare la stabilità?

A te piace Ginny e Georgia? Hai seguito questa serie tv? Ti aspettiamo nei commenti!