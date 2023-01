Ginny e Georgia è una serie tv che ha fatto il suo debutto su Netflix ad inizio 2021. Creata da Sarah Lambert, al momento ha all’attivo una prima stagione formata da dieci episodi e narra le avventure di mamma Georgia e della sua famiglia, i figli Ginny ed Austin che iniziano una nuova vita a Nord dopo l’ennesimo trasloco. Un ottimo riscontro da parte del pubblico: è sufficiente pensare che ha ottenuto oltre 52 milioni di streaming nelle prime quattro settimane della sua pubblicazione. Per questo motivo, già lo scorso aprile, si è deciso di rinnovarla per una seconda stagione.

E la seconda stagione di Ginny e Georgia ha fatto il suo debutto su Netflix proprio oggi, giovedì 5 gennaio. Quale modo migliore per iniziare l’anno nuovo per i fan della serie tv se non con questi episodi? Infatti c’è già chi sta guardando un episodio dietro l’altro incuriosito da quello che succederà, d’altronde già il trailer pubblicato lo scorso mese aveva attirato la curiosità. Ma come ogni serie che si rispetti non appena esce una nuova stagione, la domanda fatidica che giunge subito dopo è quella di chiedersi se ci sarà o meno un nuovo capitolo o se la stagione appena uscita sarà quella conclusiva. Nata sulla falsa riga di Una mamma per amica, Ginny e Georgia non poteva non piacere al pubblico. Per il momento non ci sono conferme ufficiali su una terza stagione, ma sappiamo bene come Netflix sia al lavoro per soddisfare il pubblico e di sicuro punterà su questo titolo.

Le attrici di Ginny e Georgia

Ovviamente si aspetta di vedere se ci saranno buoni risultati dal punto di vista dell’audience, ma questo sembra quasi scontato. Quello che sappiamo per il momento è che la seconda stagione di Ginny e Georgia si è conclusa con un finale aperto e questo ci fa dedurre che il terzo capitolo si farà anche perché dobbiamo conoscerne di più riguardo il rapporto tra Ginny e la mamma dopo che la ragazza ha conosciuto tutte le verità venute a galla e che vedono implicata Georgia. Se non hai ancora avuto modo di vedere la seconda stagione non proseguire con la lettura dell’articolo per evitare spoiler indesiderati. In Ginny e Georgia 2 abbiamo assistito ai momenti difficili vissuti da Paul e da Georgia poiché il passato della donna continuava ad essere presente come un fantasma fino a quando Ginny ha convinto la mamma a confessare tutta la verità al compagno. La paura che Paul si recasse alla polizia era tanta, ma alla fine l’uomo ammette che, nonostante il suo passato criminale, non può passare la sua vita senza Georgia e decidono così di sposarsi al municipio di Wellsbury. Durante la cerimonia arriva Gabriel Cordova, investigatore privato, che arresta Georgia per l’omicidio di Tom Fuller.

Come vedi c’è tanta carne sul fuoco e viene difficile pensare che Ginny e Georgia possa concludersi qui. Se Netflix dovesse confermare l’arrivo di una terza stagione probabilmente questa arriverà sul piccolo schermo nel 2024 e sarà composta da dieci episodi dalla durata di circa 50 minuti ciascuno, come le precedenti. Per quanto riguarda il cast, invece, sicuramente troveremo sempre Brianne Howey nei panni di Georgia Miller ed Antonia Gentry in quelli di Ginny Miller.

E tu hai già visto la seconda stagione di Ginny e Georgia? Ti piacerebbe se ce ne fosse una terza? Ti aspettiamo nei commenti!