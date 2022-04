Ginny e Georgia è una serie tv che ha fatto il suo debutto su Netflix lo scorso anno. Creata da Sarah Lambert, al momento ha all’attivo una prima stagione formata da dieci episodi e narra le avventure di mamma Georgia e della sua famiglia, i figli Ginny ed Austin che iniziano una nuova vita a Nord dopo l’ennesimo trasloco.

Una serie molto apprezzata dal pubblico tanto che ha raggiunto oltre 52 milioni di streaming solo nelle prime quattro settimane della sua pubblicazione. Per questo motivo hanno deciso, quasi subito, di rinnovarla per una seconda stagione. D’altronde molti argomenti sono rimasti in sospeso e la curiosità dei telespettatori di vedere come prosegue il tutto è molto forte. Le riprese della seconda stagione erano attese per lo scorso settembre, ma sono iniziate solo a fine novembre. D’altronde sappiamo che, con il periodo di pandemia che stiamo vivendo, i ritmi sono più rallentati e spesso gli imprevisti fanno slittare i tempi. Tuttavia arrivano finalmente delle buone notizie. Siamo quasi arrivati alla fine delle riprese che dovrebbero concludersi entro fine mese e questo ci fa pensare che entro la fine del 2022 Ginny e Georgia 2 farà il suo debutto sul piccolo schermo.

Ginny e Georgia sul set della seconda stagione

Le novità non mancheranno di certo. Come ogni sequel che si rispetti, ci saranno delle new entry nel cast tra cui Aaron Ashmore, attore del Canada classe 1979, che vestirà i panni dell’ex fidanzato di Georgia e padre di Austin, ma soprattutto ci sarà un matrimonio. Lo scopriamo grazie ai primi scatti che arrivano direttamente dal set e, più precisamente, da Toronto dove vediamo Georgia vestita di bianco a bordo di una carrozza al fianco della figlia: l’attrice indossa un mantello bianco che copre un elegante abito azzurro, tiene in mano un bouquet di rose bianche e foglie di eucalipto, ha un’elegante acconciatura con i capelli raccolti in un morbido chignon ed il suo look è completato da una spilla di diamanti, un paio di orecchini scintillanti e scarpe décolleté in argento lucido. Il suo sorriso smagliante fa da cornice a tutto ed ha le carte in regola per essere una futura sposa. Ma con chi? Si sposerà con l’ex fidanzato e padre del bambino? Oppure incontrerà qualcun altro in grado di fare breccia nel suo cuore? Sicuramente in questo nuovo capitolo il rapporto tra madre e figlia diventerà migliore con le due complici e pronte ad essere l’una al fianco dell’altra. Nel frattempo, la showrunner Debra J Fisher e la creatrice Sarah Lampert hanno rilasciato una dichiarazione ufficiale per i fan di Ginny e Georgia:

“Apprezziamo così tanto la risposta incredibile ricevuta e vi amiamo tutti. Siamo particolarmente grati a Brianne e Toni che hanno stabilito il livello più alto in ogni fase del percorso. Non vediamo l’ora di tornare a Wellsbury per la seconda stagione”.

E tu sei un fan di Ginny e Georgia? Secondo te con chi si sposerà Georgia nel secondo capitolo? Ti aspettiamo nei commenti!