Gionata Ruggeri, meglio noto come Gionnyscandal, è un rapper di Pisticci classe 1991. In attività dal 2009, con il passare del tempo è riuscito a farsi sempre più spazio nel mondo della musica italiana con brani come Solo te e me, Per sempre, Sei Così Bella, Ti Amo Ti Odio, Disastro per citarne alcuni che in poco tempo sono diventati dei brani di successo.

Ed oggi venerdì 7 gennaio, Gionnyscandal torna sulla scena musicale. Da oggi, infatti, in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming sarà protagonista con il brano Sei Parte di Me che lo vede duettare con la talentuosa Claudia Ciccateri. Se a qualcuno il nome di Claudia non dice nulla è solo per il momento, la giovane cantante è stata una delle concorrenti di All Together Now lo scorso anno ed ha tutte le carte in regola per avere successo.

Il rapper Gionnyscandal

Il significato di Sei Parte di Me

A proposito di Sei Parte di Me, il nuovo brano di Gionnyscandal parla dell’importanza che una persona ha nella nostra vita, ma che spesso tendiamo a dare per scontata fino a quando non rischiamo di perderla. Si tratta di cose che succedono spesso nella realtà e Gionnyscandal ha voluto porre l’attenzione su questo, per far capire che non dobbiamo mai dare nulla per scontato. Il rapper, a tal proposito, afferma che:

“Quando ci sentiamo soli a volte non ci viene in mente che in realtà abbiamo una persona che per noi c’è e ci sarà sempre. La maggior parte delle volte ce ne accorgiamo soltanto quando trascurando questa persona la perdiamo, anche se è parte di noi. Ho scritto questo brano quando mi sono accorto di questa cosa, qualcuno che fa parte di noi c’è sempre anche se non sembra”.

Inutile dirlo, la canzone è stata molto amata dai suoi fan che sono accorsi sui suoi profili social per lasciargli centinaia di messaggi pieni di complimenti.

E tu hai già ascoltato la canzone Sei Parte di Me? Cosa ne pensi di questo duetto di Gionnyscandal con Claudia Ciccateri? Ti aspettiamo nei commenti!