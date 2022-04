Giordana Angi è una cantautrice italiana con cittadinanza francese, essendo nata a Vannes, classe 1994. E’ diventata famosa a livello nazionale nel 2018 quando si è classificata seconda ad Amici di Maria De Filippi. Da quel momento è iniziata per lei una carriera in ascesa con all’attivo brani di successo come Stringimi più forte, Voglio essere tua, Tuttapposto, Chiedo di non chiedere, Oltre Mare per citarne alcuni, mentre nel 2020 è salita sul palco dell’Ariston prendendo parte al Festival di Sanremo con la canzone Come mia madre classificandosi, però, solo ventesima.

Ed oggi, venerdì 22 aprile, Giordana Angi torna protagonista sulla scena musicale con Le cose che non dico. Da oggi, infatti, il suo nuovo singolo sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Continua in questo modo il suo viaggio intrapreso con il cambio di sonorità ed alla scoperta di nuovi paesaggi iniziato con il brano Passeggero. Il suo obiettivo? Ovviamente quello di non annoiarsi, ma al tempo stesso quello di cercare di rimanere fedele alla sua idea di poesia.

La cantante Giordana Angi

Il significato de Le cose che non dico

In Le cose che non dico, nuovo singolo di Giordana Angi, la cantante si rivolge ad un’altra persona per lei importante cantando: “Sentire la tua voce che esplode nel mio petto..e stare qui è bellissimo, ma non te lo dirò”. E guardare questa persona le ricorda le cose che non tornano più come il mare quando nevica, ma nei suoi pensieri è già cambiata: “Io da ieri e sto benissimo, ma non te lo dirò”. A proposito del nuovo brano, la cantante rivela che:

“Le cose che non dico nasce una sera da una melodia e dall’istinto di tirar fuori alcune note. Abbiamo lavorato molto su ogni dettaglio ed ogni volta che ascolto questa canzone sono letteralmente trasportata in un’altra dimensione. Ho voluto e voglio sperimentare con me stessa e con nuovi modi d’inventare musica. Non voglio annoiarmi ma allo stesso tempo cerco di rimanere fedele alla mia idea di poesia, quella che tento di mettere nei miei testi. Voglio cercare di rimanere fedele a quell’esigenza che mi porta a scrivere e senza la quale non avrei il coraggio di pubblicare alcunché”.

E tu sei un fan di Giordana Angi? Hai già avuto modo di ascoltare il nuovo brano Le cose che non dico? Ti aspettiamo nei commenti!