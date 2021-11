Giordana Angi è una cantautrice italiana con cittadinanza francese, essendo nata a Vannes, classe 1994. E’ diventata famosa a livello nazionale nel 2018 quando si è classificata seconda ad Amici di Maria De Filippi. Da quel momento è iniziata per lei una carriera in ascesa con all’attivo brani di successo come Stringimi più forte, Voglio essere tua, Tuttapposto, Chiedo di non chiedere, Oltre Mare per citarne alcuni, mentre nel 2020 è salita sul palco dell’Ariston prendendo parte al Festival di Sanremo con la canzone Come mia madre classificandosi, però, solo ventesima.

Ed oggi, venerdì 26 novembre, Giordana Angi è pronta a tornare sulla scena musicale per la gioia dei suoi fan. Dopo Mi Muovo, è arrivato il nuovo singolo dal titolo Passeggero da oggi in rotazione alla radio ed in streaming sulle piattaforme musicali. Un nuovo inedito che segna anche un nuovo inizio per Giordana e soprattutto per il nuovo progetto su cui sta lavorando. Nell’attesa di vederla finalmente live sul palco dei Magazzini Generali di Milano il 17 dicembre e sul palco dei Sin Studio di Roma il 19 dicembre.

Il significato di Passeggero

A proposito di Passeggero, è la stessa Giordana Angi a spiegarci il significato e lo fa tramite i suoi profili social dove rivela:

“È nato un giorno in macchina mentre pensavo a ciò che ho costruito, a cosa ho distrutto, a come le parole a volte si sfaldano e come la curiosità in me si fa sentire quando non l’ascolto. A come la vita, gli occhi, l’energia mi fanno sentire viva. Pensavo all’acqua che non si ferma e se si ferma annega. Si, anche l’acqua può annegare ed io un po’ mi ci sentivo, come l’acqua. E in questa canzone canto dello scorrere e scorro anche io. Passeggero è tutti è nessuno è uomo tra gli uomini. Passeggero sono io. Viaggio nei sentimenti e, si, voglio morire così: amando, ballando e sbagliando con i sentimenti”.

La sensazione che ci lascia questo brano è quella di un viaggio senza meta come lei stessa canta “Passeggero scorre eppure c’è qualcosa che gli dà la voglia di fermarsi”.

La cantante Giordana Angi

Il video di Passeggero

Ed oggi, insieme al singolo, è uscito anche il video ufficiale di Passeggero con location la romantica città di Parigi scelta da Giordana per omaggiare le sue origini francesi. Un video in bianco e nero dove le vere protagoniste sono la D’Angi e la sua canzone che le tiene compagnia mentre beve un caffè o mentre passeggia con la Tour Eiffel sullo sfondo.

E tu hai già sentito la canzone Passeggero? Ti piace Giordana Angi? Ti aspettiamo nei commenti!