Giordana Angi è una cantautrice italiana con cittadinanza francese, essendo nata a Vannes, classe 1994. E’ diventata famosa a livello nazionale nel 2018 quando si è classificata seconda ad Amici di Maria De Filippi. Da quel momento è iniziata per lei una carriera in ascesa con all’attivo brani di successo come Stringimi più forte, Voglio essere tua, Tuttapposto, Chiedo di non chiedere, Oltre Mare per citarne alcuni, mentre nel 2020 è salita sul palco dell’Ariston prendendo parte al Festival di Sanremo con la canzone Come mia madre classificandosi, però, solo ventesima.

Ed oggi Giordana Angi è pronta per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 12 gennaio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Ritorno sempre a te che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

La cantante Giordana Angi

Il significato di Ritorno sempre a te

Ritorno sempre a te, il nuovo singolo di Giordana Angi, è tratto dall’ep Giordana che è stato pubblicato lo scorso 10 novembre. Il brano è una ballad nostalgica che ci racconta quanto sia difficile stare lontani dalla propria casa, ma soprattutto dal suo calore e dai suoi colori. Quel calore che solo l’amore di una casa sa dare e proprio quel calore dove è necessario tornare per sentirsi bene. Viaggiare e girare il mondo è bellissimo, ma nulla è più bello come quello di tornare a casa, tanto che canta “E gira e gira il mondo e gira e giro la terra ma torno perché ritorno sempre a te”. Non è la prima volta che la cantautrice si affida ad un tema così importante: è sufficiente pensare al singolo Casa che, nel 2019, è stato certificato platino e che trattava proprio gli stessi argomenti, ovvero la casa vista come il porto sicuro di ciascuno di noi con il suo amore, le sue certezze e le sue abitudini, il posto dove puoi lasciare da parte le paure e sentirti al sicuro. A proposito del singolo, la Angi rivela che:

“L’ho scritto durante la mia tournée in Francia pensando a quanto sia difficile per chi viaggia per lavoro o per altri motivi stare lontano dalle persone che si amano. Ho cercato di descrivere proprio la mancanza, ma anche la certezza di un ritorno a casa, alle proprie radici”.

