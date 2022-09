Dopo i singoli “Passeggero” e “Le cose che non dico“, la cantautrice italiana Giordana Angi è tornata a far parlare di sé con un brano pop molto importante per lei: si chiama “Un autunno fa” ed è stato scritto in collaborazione con Antonio Iammarino, che ne ha anche curato la produzione.

“Un autunno fa” preannuncia però un progetto più in grande, ovvero il nuovo album di Giordana, quarto del suo repertorio e la cui uscita è prevista per l’autunno.

Significato della canzone

“Un autunno fa” è come una fotografia cui fa da sfondo la musica: essa infatti racconta una storia d’amore che inizia e termina nel corso di una stagione, lasciando dietro di sé soltanto una scia di dolci – ma dolorosi – ricordi.

Testo della canzone

Non voglio niente solo respirare

dimenticare di pensare

a un altro giorno, deve cominciare

anche se non ne sentirei il bisogno

le tre di notte senza un motivo

un motivo

e poi mi incazzo che non ho dormito

non ho dormito

come quelle notti sulle scale

a raccontarci, a immaginare una nuova vitae poi non l’hai voluta

Un autunno, un autunno fa

E’ tutto spento

l’estate, il sangue, il centro di Milano

di Milano

è tutto acceso

la mente, il fiato, devo fare piano

fare piano

una bolla quelli siamo noi

siamo noi

tutto resta uguale tranne noi

tranne noi

non avrei voluto dirlo mai

dirlo mai

tutto quello che ora io vorrei

è un autunno fa

Vestiti a terra e mani sulle pellee De Gregori dalla radio Rimmel

il sopracciglio alzato che si pente

il cellulare muto ma si sente

ma si sente

un raggio in diagonale sopra il muro

e tutta quella fame di futuro

mi aveva fatto dire “un po’ ti amo”

il tuo labiale “mi dispiace”

È tutto spento

l’estate, il sangue, il centro di Milano

di Milano

è tutto acceso

la mente, il fiato, devo fare piano

fare piano

una bolla quelli siamo noi

siamo noi

tutto resta uguale tranne noi

tranne noi

non avrei voluto dirlo mai

dirlo mai

tutto quello che ora io vorrei

è un autunno fa

un autunno fa

Come un bacio solo ricordato

quella foto che non ho scattato

un autunno fa.

–

Vi è piaciuta questa canzone? Ditecelo nei commenti qui sotto!