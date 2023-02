Dopo il successo ottenuto a Sanremo con l’intenso brano “Parole dette male“, Giorgia torna a deliziarci con un’altra canzone scritta questa volta insieme a Gemitaiz e che rappresenta l’ottava traccia dell’album “Blu” della cantante, in uscita nel 2023, all’interno di cui vi è anche il singolo presentato al Festival.

Significato di “Ogni chance che hai”

Questo brano è un malinconico sguardo al passato, ai momenti sereni della vita a cui si desidera tornare e che possono essere rivissuti attraverso gli occhi di una persona cara. Al contempo, però, esprime anche la necessità di ringraziare accoratamente quello stesso passato per tutto ciò che ha donato, e per il fatto di aver permesso di essere qui, nel presente, quest’oggi, con tutti gli insegnamenti che grazie ad esso abbiamo potuto fare nostri.

Testo della canzone

[Strofa 1: Giorgia]

Fino al giorno che nessuno parlerà più con nessuno, e

Alzano bandiere che sembrano soltanto un altro muro e le

E le cose che odiano di me possono tenersele per sé

Voglio solo sentire la bocca di uno spirito puro (Ahh)

[Pre-Ritornello: Giorgia]

Nel disordine mio, di nuovo un addio

Le nuove sono segnali di fumo (Tutto torna nella polvere)

Non lo so il posto mio

So solo che Dio l’ho lodato

Ora che tutto è cambiato

[Ritornello: Giorgia]

Tu mi riporti indietro a quello che io ero

Rivedo ancora casa mia dentro di te (Trovo in te)

Che tagli l’ombra sotto questo grattacielo

E con le mani giunte ringrazio il passato

Per questa chance che c’ha dato

[Strofa 2: Gemitaiz]

Yeah

Dico grazie, dagli anni nelle piazze

Per mano con la vita come un valzer

Ho lasciato indietro le persone false

Che le cose belle sono altre

Un ragazzo con le cuffie (Ah) e un sogno nella testa

Col k-way in mezzo la tempesta

Giuro che le ho viste tutte

Abbiamo trasformato in festa le serate fra’, con le anime distrutte (Ah)

Rinchiuso in me stesso come un bunker (Yes)

Ho dato cento e ho ripreso cento

Come un wind-surf con il vento

Come un producer con il sample

Questa roba non ha tempo

Mi riporta indietro, non la perdo (Yeah-yeah)

[Ritornello: Giorgia]

Tu mi riporti indietro a quello che io ero (Che io ero)

Rivedo ancora casa mia dentro di te (Trovo in te)

Che tagli l’ombra sotto questo grattacielo

E con le mani giunte ringrazio il passato

Per questa chance che c’ha dato.

[Bridge: Giorgia]

Dillo, come uscire dal casino

Dillo, se il suono puoi sentirlo

Nella strada che canta, suda, ti consuma

Toglie il fiato e che ti ha dato ogni chance che hai, hai[Ritornello: Giorgia]

Tu mi riporti indietro a quello che io ero (Tu mi riporti)

Rivedo ancora casa mia dentro di te (Dentro di te)

Che tagli l’ombra sotto questo grattacielo

E con le mani giunte ringrazio il passato (Uhhh)

Per questa chance che c’ha dato

Tu mi riporti indietro a quello che io ero (Uoh-oh-oh)

Rivedo ancora casa mia dentro di te (Uoh-oh-oh)

Che tagli l’ombra sotto questo grattacielo (Uhhh)

E con le mani giunte ringrazio il passato (Ahhh)

Per questa chance che c’ha dato

[Outro: Giorgia]

Questa chance che c’ha dato

Ohh-ohh.

