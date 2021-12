Giusy Ferreri è una cantante di Palermo classe 1979. Diventata famosa nel 2008 quando è arrivata seconda ad X Factor, da quel momento è stata la protagonista di una carriera in ascesa che l’ha portata ad ottenere diversi riconoscimenti come il Premio Lunezia, cinque Wind Music Awards ed il premio internazionale European Border Breakers Awards fino ad arrivare sul palco dell’Ariston per tre edizioni del Festival di Sanremo con Il mare immenso (2011), Ti porto a cena con me (2014) e Fa talmente male (2017) con la Ferreri è pronta a tornare a Sanremo per la quarta volta, il prossimo anno.

Tre record all’attivo: come cantante uscita da un talent show italiano ad aver venduto più copie nel mondo, come artista rimasta più a lungo alla numero uno della classifica dei singoli italiani e come unica artista italiana (insieme a Baby K) ad aver ottenuto un disco di diamante per un singolo digitale, ovvero grazie a Roma-Bangkok. Ed oggi è venerdì 17 dicembre, una data che non fa paura a Giusy Ferreri che non è scaramantica ed anzi segna il suo ritorno sulla scena musicale con il singolo Gli Oasis di Una Volta disponibile a rotazione in radio e sulle piattaforme streaming di musica. Un nuovo capitolo ha inizio, così afferma Giusy sui suoi profili social. Il brano prodotto per Columbia e Sony Music e scritto da Piero Romitelli, Gaetano Curreri degli Stadio, Giusy Ferreri, Mario Fanizzi e Gerardo Pulli rappresenta l’inizio di un nuovo percorso artistico per la cantante.

Il cantante Giusy Ferreri

Il significato di Gli Oasis di Una Volta

Dimentichiamoci le hit estive a cui eravamo abituati sentendo il nome di Giusy Ferreri. Il nuovo singolo Gli Oasis di Una Volta è un brano profondo ed una ballad rock. Un testo ed una melodia malinconica che ci riportano indietro nel tempo, agli esordi di Giusy. Un ritorno al passato grazie anche agli Oasis ed alle loro canzoni più famose. La cantante si rivolge ad un lui: “E scusa se mi perdi un’altra volta, siamo come gli Oasis di una volta. Io non sento più Wonderwall magari invece tu, magari invece tu, era tutto un fantasy perfetto, tenevo il rock&roll nel mio cassetto”. Una vita che con il passare del tempo si è dimostrata diversa rispetto a quella che si sperava e si sognava quando si ascoltavano gli Oasis “Tanto questa vita prima o poi ci fosse come Cenerentola a mezzanotte”. Inutile dirlo, un brano che è già molto amato dai fan della Ferreri che non vedono l’ora di seguirla nella nuova avventura al Festival di Sanremo.

E tu hai già sentito il brano Gli Oasis di Una Volta? Seguirai Giusy Ferreri al Festival di Sanremo? Ti aspettiamo nei commenti!